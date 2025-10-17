風神影響時間、路徑纇15年前梅姬！憂大雨釀災 宜蘭代縣長林茂盛明趕回國

風神來襲，影響時間、路徑與15年前梅姬颱風相似，當時宜蘭蘇澳地區水淹一層樓高。（資料照）

宜蘭受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，明（18日）晚到下週四間，恐出現持續性降雨，氣象預報圖都呈現紫爆情形，民眾驚恐2010年梅姬颱風災情重現。代理縣長林茂盛取消國外考察行程，明天將從日本趕回宜蘭坐鎮指揮，隨時掌握颱風動態，並視雨量變化啟動災害應變中心開設。

林茂盛是15日到22日與宜縣各級農會到北海道展開8天參訪考察行程。隨著風神颱風即將形成，暴風圈雖不至於侵台，但從明天週六晚至下週四間，宜蘭受到颱風外圍暖溼氣流與東北季風在台灣東側、東北側交會產生共伴效應，發展出大量雲雨帶。

根據許多氣象粉專預測，宜蘭將高機率出現持續性大雨或強降雨，最糟的情況是，交會點落在台灣上空，雨量更加驚人，累積雨量恐不輸一個輕颱。

風神颱風前期路徑與2010年梅姬颱風有些類似，當年10月21日，宜蘭受梅姬颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，蘇澳降雨量破表，造成水淹一層樓高，蘇花公路坍塌中客遊覽車墜海，造成26人死亡；蘇澳白雲寺土石流9人罹難。這次風神影響台灣時間同樣在1021前後，時間、路徑巧合，讓人心驚。

宜蘭縣政府秘書長吳志宏說，縣府今天已召集各單位召開應變會議，要求「料敵從寬、禦敵從嚴」審慎面對，請水資處與各鄉鎮市公所、農田水利署密切聯繫，隨時掌握颱風動態，預先檢查各地抽排水設施運作情形，加強易淹水地區巡查及監控，整備防範。

吳志宏指出，針對易因交通中斷形成孤島的大同、南澳偏遠部落，也請各單位補足醫療物品及民生物資，以利災時需求，縣府將視雨量變化及時啟動災害應變中心開設，並持續注意土石流潛勢區警戒，一旦發布紅、黃色警戒，立即展開居民疏散撤勸離與安置收容作業。

宜蘭縣受風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，預估從18日晚到23日恐出現持續性降雨，氣象預報圖呈現紫爆情形。（氣象署提供）

