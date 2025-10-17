為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北家長陳情疑幼生遭不當對待 陳乃瑜批：通報2個月師生仍在原班

    2025/10/17 16:10 記者黃子暘／新北報導
    張明文指出，事件仍待詳細調查，此案10月底已經完成約10多人（含陳情人、其他幼生家長、教師等）的訪談，後續依照訪談內容與法規、流程進行處理。（記者黃子暘攝）

    張明文指出，事件仍待詳細調查，此案10月底已經完成約10多人（含陳情人、其他幼生家長、教師等）的訪談，後續依照訪談內容與法規、流程進行處理。（記者黃子暘攝）

    新北市傳有私立幼兒園疑似不當對待幼兒案例，市議員陳乃瑜今（17）日質詢表示，一名幼生母親陳情孩子反映「老師打打」，8月時額頭有瘀傷，幼生母親在孩子書包放錄音筆，不料2天就錄到教師斥責幼生時疑似一邊拍打的聲音。陳乃瑜說，此案通報後，教師、幼生卻仍在原班，家長還要自力尋找有餘額的幼兒園幫孩子轉學。副市長陳純敬、教育局長張明文說，此案依照法規流程調查，11月會給家長調查結果。

    陳乃瑜表示，幼生回家向家長反映「老師打打」，家長唯恐錯怪老師，因此放錄音筆在孩子書包，不想2天就錄到幾次教師斥責幼生時，疑似有一邊拍打的聲音；家長通報此案後2個月，教師、孩子卻都還在同班，幼生母親只能自力幫孩子轉學。

    陳乃瑜也展示相關錄音檔，內容包括教師斥責孩子「叫你收東西不收」、「不要跑來跑去聽不懂？」、「為什麼羊奶不可以好好的放好，要給我滴得整個都是」、「嘴巴給我閉起來」、「你踢到人家的臉」等內容，部分發言穿插疑似為拍擊的聲響。

    張明文指出，事件仍待詳細調查，此案10月底已經完成約10多人（含陳情人、其他幼生家長、教師等）的訪談，後續依照訪談內容與法規、流程進行處理，11月會有確認結果出來。

    陳乃瑜說，此案並沒有監視錄影器可供調閱，凸顯私幼未納「監管雲」的問題，沒有影像證據，導致新北許多兒虐案無法成案，而新北公幼也僅有41％在室內裝有監視器，中央現正推動兒童托育服務法修法，擬規定托育機構裝錄影設備，並要妥善管理檔案至少30天並加密，新北是否支持？

    陳純敬、張明文回應，新北當然支持，目前市府也有編列經費鼓勵增設監視器，並規劃明年2月起擇定2個幼兒園試辦增設監視器。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

