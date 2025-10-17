太魯閣燕子口堰塞湖水位急升恐潰堤 2大風險恐難降挖

太魯閣燕子口今早9點接獲通報發生山壁崩塌阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，水位迅速上升，下午3點崩塌壩體及水面高度已接近公路標高。（擷自「太魯閣國家公園」臉書）

花蓮縣秀林鄉立霧溪、台8線靳珩隧道口的舊台8線路段，今（17日）早9點接獲通報發生山壁崩塌阻塞立霧溪河道形成堰塞湖，水位迅速上升，下午3點崩塌壩體及水面高度已接近公路標高，專家已前往評估降挖或導流工程可行性，初步研判，由於土方量體龐大且地勢險峻，加上水位上升迅速，2大原因恐釀降挖風險高。

林保署花蓮分署指出，今天早上9點接到公路局東區養護工程分局通報，在台8線靳珩隧道西口往山壁側的舊台8線又發生邊坡崩坍，造成立霧溪河道阻塞而形成堰塞湖，初估全長約800公尺、寬度約30至80公尺。水位以每小70公分到1公尺迅速上升，截至下午3點，水位高度與路面高差僅約2.5公尺。

國有林防災應變及堰塞湖監測系統網站通報指出，初步研判在壩體蓄滿前即可能對台8線路段造成影響，陽明交通大學防災中心人員亦已前往現地評估降挖或導流工程可行性，初步研判，土方量體龐大且地勢險峻，加上水位上升迅速，降挖時程緊迫且風險高，相關單位正審慎評估執行方式與時機。

目前已實施道路封閉，中橫東段「只出不進」，相關單位籲請民眾千萬別進入此危險區域。

