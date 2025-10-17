為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不只獼猴！山羌、穿山甲也闖台北市區 動保處：多數受傷、受困

    2025/10/17 16:02 記者孫唯容／台北報導
    在上（9）月底，台北市信義區地下停車場出現山羌，有民眾在直播時拍到，立即通報北市動保處，後續山羌被捕捉後由動保人員載到山區野放。（圖由怪機絲Threads平台授權使用）

    台灣獼猴部分族群生活範圍與人類重疊，數量推估約有20萬至30萬隻，農業部長陳駿季預估5年內將進入市區。不過北市內湖區15日就有一隻台灣獼猴闖入「逛大街」，動保處目前仍在研議其活動路線，將視情況放置捕猴籠。根據北市動保處統計，截至今年目前為止，共接獲103起獼猴跑進市區的目擊通報，而山羌也有29起通報案件，穿山甲也有12起通報案件。

    在上（9）月底，台北市信義區地下停車場出現山羌，有民眾在直播時拍到，立即通報北市動保處，後續山羌被捕捉後由動保人員載到山區野放。動保處指出，截至目前，動保處共接獲29起通報山羌的案件、12起通報穿山甲的案件，大多數的狀況是因為是因為受傷、受困被通報，但也有民眾只是因為沒看過這類動物出現，就直接將動物拾獲至派出所、消防隊。

    動保處說明，民眾只要通報，動保處皆會派員立即前往現場進行救援，由於每起案件性質及救援場所不同，所需花費時間亦有不同，如於大排水溝協助山羌脫困，因山羌會逃竄，可能會耗費30分鐘至1小時不等。

    動保處也呼籲，民眾如果發現野生動物誤闖市區，遵循不接觸、不干擾、不餵食「三不原則」，發現受傷野生動物可立即撥打動物保護專線1959，動保處會儘速派員處理。

