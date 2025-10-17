空服員之死》長榮航提4項改善措施

長榮航空孫姓空服員抱病值勤，但不幸在本月10日因病過世。長榮航空今天（17日）下午舉行記者會，總經理孫嘉明帶領一級主管鞠躬致歉，並提出四大改善措施。（記者田裕華攝）

長榮航空孫姓空服員抱病值勤，但不幸在本月10日因病過世。長榮航空今天（17日）下午舉行記者會，總經理孫嘉明帶領一級主管鞠躬致歉，並提出四大改善措施。

長榮航空空服本部副總蕭錦隆表示，完整調查結果預計一週內出爐，因為許多組員還在不同國家執勤，但這次事件提醒公司必須用更高的標準來關照每一位同仁，長榮航空承諾立即啟動並落實幾項精進措施。

第一是強化健康評估，服勤前與執勤期間，全面強化執行自我健康狀況評估。第二是落實通報機制，強調並落實組員異常狀況的處理程序及即時通報機制，第三是提升管理職能，強化管理職能與溝通協作能力，提升決策品質與執行效能。第四是持續檢視制度，將持續檢視現有的考核評鑑作業。

長榮航空表示，會持續與家屬保持聯繫，並在調查完成後向家屬說明，同時也會面對檢討、落實改變，讓遺憾不再重演。

