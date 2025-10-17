斥資近1.6億、維多利亞雙語中小學經營 虎尾高鐵非營利幼兒園上梁

虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園斥資近1.6億元興建，工程完成6成上梁，預計明年2月底完工，4月招生。（記者黃淑莉攝）

因應高科技、醫護人員進駐，雲林縣府在教育部挹注8200多萬元，斥資近1.6億元在虎尾高鐵特定區興建非營利幼兒園，今（17）日辦理木構造上梁，預計明年2月底前完工，4月招生，8月開園，可招收200多名學齡前幼童。

虎尾高鐵特定區近幾年因中科園區、台大醫院雲林分院虎尾院區二期、國家高齡醫學暨健康福祉研究中心等進駐，住宅建案越來越多，是雲林未來發展重鎮，因應未來人口增加教育資源需求，縣府向中央爭取新建非營利幼兒園，中央補助8200多萬元、縣府自籌7700萬元，合計1億5898萬元，由維多利亞雙語中小學取得經營權。

雲林縣長張麗善表示，虎尾高鐵特定文小非營利幼兒園是縣府配合教育部「少子化對策計畫」，爭取設置的第10間非營利幼兒園，考量需求由4班增加為8班，可招收212名幼童，去年10月動工，目前工程進度已達6成，預計明年2月底完工，養育、教育環境政府都準備好了，期待青年朋友勇敢生小孩。

維多利亞國際學校董事長李佳芬指出，虎尾高鐵非營利幼兒園是維多利亞創校25年來第1所分校，未來課程著重在藝術與科技，現已著手課程規劃中，明年要辦理師資培訓，也歡迎對幼兒教育有興趣的老師來加入。

縣府教育處長邱孝文說，雲林這幾年致力提升公共化的教保服務，除公立學校附幼數量增加，有8成的私幼已改為準公共化，另籌設10所非營利幼兒園，虎尾高鐵文小非營利幼兒園預計明年2月底完工，4月招生，包括幼幼班、小班、中班及大班共8個班，目前詢問度相當高。

