為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斥資近1.6億、維多利亞雙語中小學經營 虎尾高鐵非營利幼兒園上梁

    2025/10/17 15:41 記者黃淑莉／雲林報導
    虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園斥資近1.6億元興建，工程完成6成上梁，預計明年2月底完工，4月招生。（記者黃淑莉攝）

    虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園斥資近1.6億元興建，工程完成6成上梁，預計明年2月底完工，4月招生。（記者黃淑莉攝）

    因應高科技、醫護人員進駐，雲林縣府在教育部挹注8200多萬元，斥資近1.6億元在虎尾高鐵特定區興建非營利幼兒園，今（17）日辦理木構造上梁，預計明年2月底前完工，4月招生，8月開園，可招收200多名學齡前幼童。

    虎尾高鐵特定區近幾年因中科園區、台大醫院雲林分院虎尾院區二期、國家高齡醫學暨健康福祉研究中心等進駐，住宅建案越來越多，是雲林未來發展重鎮，因應未來人口增加教育資源需求，縣府向中央爭取新建非營利幼兒園，中央補助8200多萬元、縣府自籌7700萬元，合計1億5898萬元，由維多利亞雙語中小學取得經營權。

    雲林縣長張麗善表示，虎尾高鐵特定文小非營利幼兒園是縣府配合教育部「少子化對策計畫」，爭取設置的第10間非營利幼兒園，考量需求由4班增加為8班，可招收212名幼童，去年10月動工，目前工程進度已達6成，預計明年2月底完工，養育、教育環境政府都準備好了，期待青年朋友勇敢生小孩。

    維多利亞國際學校董事長李佳芬指出，虎尾高鐵非營利幼兒園是維多利亞創校25年來第1所分校，未來課程著重在藝術與科技，現已著手課程規劃中，明年要辦理師資培訓，也歡迎對幼兒教育有興趣的老師來加入。

    縣府教育處長邱孝文說，雲林這幾年致力提升公共化的教保服務，除公立學校附幼數量增加，有8成的私幼已改為準公共化，另籌設10所非營利幼兒園，虎尾高鐵文小非營利幼兒園預計明年2月底完工，4月招生，包括幼幼班、小班、中班及大班共8個班，目前詢問度相當高。

    虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園斥資近1.6億元興建，工程完成6成上梁，預計明年2月底完工，4月招生。（記者黃淑莉攝）

    虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園斥資近1.6億元興建，工程完成6成上梁，預計明年2月底完工，4月招生。（記者黃淑莉攝）

    虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園斥資近1.6億元興建，工程完成6成上梁，預計明年2月底完工，4月招生。（記者黃淑莉攝）

    虎尾高鐵特定區文小非營利幼兒園斥資近1.6億元興建，工程完成6成上梁，預計明年2月底完工，4月招生。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播