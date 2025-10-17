海保署2026海洋保育年曆 描繪12大棲地之美

海保署二○二六年曆以「棲居於海・萬物盛典」為主題，以海洋生物多樣性的視角，描繪棲地樣貌。（海保署提供）

海洋保育署人氣海洋保育年曆今年主題「棲居於海・萬物盛典」，以海洋生物多樣性的視角，描繪從泥灘地、潮間帶、淺灘到浩瀚大洋的12種棲地樣貌，呈現萬物共生的生命奇蹟，即日起開放預購。

署長陸曉筠表示，2026年年曆邀請海洋文化作家張卉君撰寫詩詞，並與藝術插畫家攜手，以細膩筆觸描繪台灣12個海洋棲地的生態面貌。

海保署說明，年曆內容以月份串起臺灣海洋生態的四季旋轉，從隆頭鸚哥魚與蝴蝶魚在珊瑚群落共舞的春初，到鯨鯊與大翅鯨於夏季海域悠游；初秋時節，三棘鱟靜伏於潮間泥灘，延續上億年的血脈與記憶；入冬後，黑面琵鷺飛臨濕地，展翅掠過水面尋覓獵物—從珊瑚礁到外海，從潮間帶到濕地，每一幕都展現生態的秩序與豐饒。

陸曉筠指出，海保署每年以不同主題製作保育年曆，希望藉由藝術與科學的結合，讓大眾以更親近的方式理解海洋生態與保育工作。今年特別以「棲地」為主題，強調「守護棲地、守護萬物」，並呼籲全民珍惜海洋資源，讓台灣這座海島能永續繁盛。

即日起可於「五南文化廣場網路書店」及「國家網路書店」預購，數量有限，售完為止。

