花蓮太魯閣山區堰塞湖最新狀況曝光！公路局：水位每小時漲1公尺

花蓮縣秀林鄉台8線中橫公路175.5k靳珩隧道外側舊路廊，今天（17日）中午12時邊坡坍方土石淤塞立霧溪峽谷形成堰塞湖，水位持續上漲。交通部公路局表示，經初步觀測，溪水上漲速率約每小時1公尺。

公路局指出，河道寬度經林保署花蓮分屬估算約30公尺，經初步量測，堤頂高於現有台8線175.5k靳珩隧道西洞口路面，預估水位持續上漲，可能導致立霧溪水改道流入靳珩隧道後，再由東洞口流出，漫過魯丹橋護欄排入魯丹溪，再匯入立霧溪。

公路局指出，這將造成台8線中橫公路167.7k到184.5k天祥至太魯閣道路中斷。公路局東分局已成立前進指揮所，另外，內政部太魯閣國家公園管理處、林業保育署、台電溪畔發電廠等橫向單位均已知悉並派員前往現場。

公路局並表示，已發佈CMS、警廣vpn、幸福公路APP。經初步觀測，溪水上漲速率約1m/hr，目前距靳珩隧道西口路面高差約10公尺，並提醒用路人，颱風警報期間請勿進入山嶺道路，行前請運用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）瀏覽道路資訊，並請收聽路況廣播訊息，以避離風險路段。

