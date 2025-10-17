中央執行防颱演練 季連成：花蓮能學多少就看他們了

季連成說，這次是因情況緊急才由中央在縣府未提計畫下執行演練。（記者劉人瑋攝）

花蓮光復災區明天將進行防颱演練，而演練同時也攸關紅色警戒是否解除，今總協調官季連成又提及，防災演練本就是由縣府主導，在提出計畫後送交中央備查，只是花蓮未送計畫又臨颱風，這才由中央緊急處理。至於花蓮光復未來在防災撤離時會不會遵照中央版本、能執行多少，就要看花蓮能學到多少了。

明天的撤離演練雖說地方需要大量配合，但可說是由中央「演練一次給地方看」。季連成說，演習從規劃計劃、執行、檢討，這三個階段目前是因緊急應變階段才由中央執行，但最後還是要回到縣府，這本來就是縣府應該要做的。

請繼續往下閱讀...

季連成說，其實花蓮沒送撤離計畫，中央也只能要求地方快送，中央看完若覺得沒問題就備查，要求計畫備查的目的在於「希望你地方政府該做的事要做，該寫的計畫要寫，中央才知道地方有做」。

季連成說，「政府是一體的」，若中央不做，縣府也沒核定，這就是政府的責任，所以才以中央的權責以應變模式進行防颱，「我做一次給花蓮看，能學就學，不能學，仍在（花蓮）自己」。

季連成說，19日檢討會時會把流程與缺失講清楚，若沒有問題就會從紅色警戒回到黃色，甚至綠色，所有計畫要成真就是要實兵演練，19日若演練順利才能做出結論，其他安全條件亦符合就上報中央應變中心由其決定是否解除紅色警戒。

季連成說，解除紅色警戒後，屆時協調所會轉型至重建階段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法