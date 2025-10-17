全國首座非六都社會創新基地 竹縣啟用

「新竹社會創新基地」今天揭牌，為全國首座非六都由地方政府成立的社會創新基地。（記者廖雪茹攝）

位於新竹縣同心樓的「新竹社會創新基地」今天揭牌，為新竹縣第二座青年創業據點，且為全國首座非六都由地方政府成立的社會創新基地，今年度共有15個團隊進駐，期許青年經由基地的培植輔導，參與各項社會議題，以創新方式解決社會問題，進一步創造新竹縣永續創業的動能。

新竹縣政府表示，新竹社會創新基地由縣府教育局設立，基地位於竹北市中山路220號3樓（同心樓），由明新科技大學專業運營，空間占地約460坪，內設共享工作空間、獨立工作空間、展覽活動空間、培訓互動教室、會議室等多功能設施。

副縣長陳見賢表示，近年縣府持續整合青年創業與社會創新資源，推出新竹AIoT加速器、創業基地、新創竹夢資源網等，整合公部門、企業、學術界與民間團體的力量，協助新創團隊邁向市場，實現跨界合作與共同創新。而社會企業在全球萌芽發展已成趨勢，透過商業模式來驅動社會使命，用永續營運解決社會問題。

教育局指出，今年度共計15間團隊進駐新竹社會創新基地，型態涵蓋社會企業、非營利組織、在地新創、校園研發團隊與企業ESG夥伴等。團隊聚焦長照與身心障礙支持、教育與青年發展、農食永續與地方創生、循環經濟與減碳、數位服務與公民參與等面向。

教育局長楊郡慈表示，新竹社會創新基地將扣合聯合國永續發展目標SDGs，提供創業輔導、產業資源對接、行銷策略支持等一站式服務，並計畫舉辦共學課程、媒合交流、成果發表等多樣化活動，強化創業者間的交流與合作，協助更多青年在創業過程中克服挑戰、拓展市場，並最終實現社會價值。

位於新竹縣同心樓的「新竹社會創新基地」今天揭牌。（記者廖雪茹攝）

「新竹社會創新基地」今年度共有15個團隊進駐。（記者廖雪茹攝）

「新竹社會創新基地」內設共享工作空間、獨立工作空間、展覽活動空間、培訓互動教室、會議室等多功能設施。（記者廖雪茹攝）

