網瘋傳「特殊體質」千萬別去埃及展 釣出奇美博物館小編回應

台南奇美博物館聯合大英博物館，將於明年展出大展「埃及之王：法老」，展出280件稀珍藏品。（圖片版權：大英博物館理事會）

台南奇美博物館聯合大英博物館將於明年展出大展「埃及之王：法老」，展覽280件稀珍藏品，門票將於本月20日中午12點開賣。有網友抱怨，從小喜歡埃及文物，但因為「特殊體質」無法參展，引出一票網友分享經驗，表示觀看埃及文物，特別是木乃伊時就會「頭暈胸悶」甚至想嘔吐。此事也釣出奇美博物館小編回應「本展沒有展出木乃伊」。

網友昨日在Threads上發文抱怨自己的特殊體質，他表示，自己從小就喜歡埃及文物，現在有展居然因為自己的體質不能去看，實在是爛透了。沒想到，不少自稱體質特殊的網友也透露相同經驗。有網友指出，參觀類似的埃及文物展覽時，能隔著玻璃櫃「聞到屍臭味」；也有其他網友表示，一靠近棺木就會頭痛、胸悶、頭暈等。

請繼續往下閱讀...

對此，奇美博物館小編特地在官方臉書貼文下方留言提醒「本展沒有展出木乃伊」。他解釋，本次策展核心並非聚焦古埃及的喪葬文化，而是從「法老」的帝王視角出發，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌，「所以沒有木乃伊的展示喔！」

也有不少網友在下方分享：「去年到大英博物館的木乃伊展區，原本看其他展區都好好地，看完木乃伊展區後，有說不出的暈眩不適感，起初以為是走久了疲倦，後來真的太不舒服，走到大廳準備離開，暈到想吐的感覺馬上沒了，才意識到可能和木乃伊類型的阿飄對上了」、「我也是去大英博物館走到木乃伊區（很多人圍觀）我一靠近頭就很暈，所以我沒再靠近看。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法