台南各農會掀起磁吸小燈箱熱潮 新市毛豆節祭出消費滿額送

結合毛豆節產業文化活動，新市區農會也推出深受歡迎的磁吸小燈箱。（記者吳俊鋒攝）

台南各地區農會掀起磁吸小燈箱的製作熱潮，深受歡迎，新市區農會趕搭流行列車，也將在明天主辦的毛豆節產業文化活動中趁勢限量推出，並以消費滿額送的方式，希望能刺激買氣，設計了「新市區農會」，還有毛豆品牌「青春居酒屋」等2種扛棒款式，引起矚目，連日來詢問電話不斷，預料將造成搶購。

國內店家製作小燈箱的流行風潮，近來從手搖飲業者吹向農會界，目前台南已有新市區農會、鹽水區農會、後壁區農會與台南市農會超市等推出，據了解，麻豆、官田與佳里等農會也將跟進，網路迴響熱烈，爭相詢問，準備收藏。

毛豆節18日將於三舍保濟殿熱鬧舉行，擅長文創行銷的新市區農會，也特地製作了2款小燈箱，各具特色，總幹事李美嬅表示，在活動現場購買系列產品，消費滿999元者即可獲贈「青春居酒屋」的磁吸扛棒，限量推出。

李美嬅說，另外，活動當天在農會的超市購物，消費滿999元者，則可獲贈「新市區農會」的磁吸扛棒，一樣是數量有限，動作要快。

李美嬅指出，現代人的工作壓力大，希望透過扛棒文創品，讓民眾放鬆，藉此帶來療癒心靈的效果，獲得生活小確幸的滿足。

李美嬅也強調，除了限量扛棒小燈箱的消費滿額送之外，產業文化祭活動期間，系列毛豆產品也都祭出折扣優惠，以最實質的回饋，答謝鄉親長久以來對新市農會的愛護，千萬不要錯過。

磁吸小燈箱的製作風潮，已吹向台南各地農會。（記者吳俊鋒攝）

新市區農會在毛豆節產業文化活動期間，也祭出系列商品的折扣優惠。（記者吳俊鋒攝）

