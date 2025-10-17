為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中大攜手桃市府設國內首座碳封存示範場 擇定桃科永續資源館旁空地

    2025/10/17 15:41 記者周敏鴻／桃園報導
    二氧化碳封存示範場的互動模型能幫助民眾了解整體概念。（中央大學提供）

    二氧化碳封存示範場的互動模型能幫助民眾了解整體概念。（中央大學提供）

    桃園市中央大學爭取國科會碳封存（碳捕捉）「震測」研究，並與桃園市政府簽署「環境治理與智慧防災」合作備忘錄，將申請使用桃園科技工業園區永續資源館約2公頃空地，規劃做為「碳排引至地表下1200公尺頁岩層永久封存」等研究基地，並設置教育場館。

    桃園市議員吳進昌、黃家齊認為，中大研究碳封存，已經有很好的成果，觀音區有桃科園區、大潭電廠、生質能中心，適合規劃為碳封存研究基地，而桃科園區的高碳排工廠多，中大研究將可協助處理排碳問題，地方對於設置研究基地都很期待。

    中央大學教授顏宏元說，中大與桃市府簽署合作備忘錄，除推動環境監測與預測系統外，也會在桃園濱海地區建置國內首座二氧化碳地質封存先導示範場；國科會已核准中大執行「桃園碳封存場址地質特徵化與二氧化碳灌注風險評估」計畫，並選定桃科永續資源館旁空地，執行地質觀測、二氧化碳地質封存科學試驗等。

    「中大研究的碳封存支持，是收集空氣中的二氧化碳以後，導入地層下約1200公尺的沙層」，顏宏元說，上方900公尺到1100公尺是頁岩層，二氧化碳進入沙層後鑽入孔隙，不會再回到地表或空氣中；雖然這幾年的研究，顯示封存二氧化碳不會外洩，但國科會研究計畫將包括透過「震測」也要確認是否不會外洩。

    中央大學教授顏宏元說明碳封存研究成果。（中央大學提供）

    中央大學教授顏宏元說明碳封存研究成果。（中央大學提供）

