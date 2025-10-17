苗栗品大閘蟹正當時 產地搭客家菜直上餐桌引饕客

苗栗品大閘蟹正當時，圖為季節限定的大閘蟹。（記者張勳騰攝）

每年中秋節過後，是品嘗大閘蟹最佳季節，苗栗縣頭屋鄉的大閘蟹養殖業者，即日起到11月推出客家菜搭配產地大閘蟹直上餐桌，成為每年饕客的季節限定，吸引不少外縣市消費者專程前來品嘗。

苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹今年邁入第14年，著重「綠色生態」及「疏養」的養殖模式，透過自然生態的養殖方式，避免使用任何藥劑，讓大閘蟹品質更佳；今年大閘蟹養殖戶共28戶，養殖面積約18.84公頃，放養量約35萬2千多隻，收成約2、3成，每隻3兩到8兩重。

大閘蟹養殖業者曾榮民指出，他與友人范賢達等人，今年在頭屋鄉外獅潭地區養殖4萬隻大閘蟹，多年前在大閘蟹產期開始時，有不少養殖業者也代客蒸大閘蟹，但消費者反映只品嘗大閘蟹吃不飽，後來他們再供應客家肉粽、蘿蔔糕及客家粄條，結果是炒客家粄條，最受外縣市顧客喜愛。

曾榮民表示，頭屋鄉外獅潭為客家庄，也請來社區媽媽掌廚，增加客家小炒、爌肉、蘿蔔絲煎蛋、炒茄子、炒雞肉、炒豬肉、烤魚及泰國蝦等菜色，供消費者單點，價位從100至600元不等，讓饕客到產地就可以品嘗到當季大閘蟹及客家風味餐，可說是一舉兩得；因是季節限定，近年來吸引不少熟客聞「大閘蟹」而來。洽詢電話：0931-662428、曾先生。

苗栗品大閘蟹正當時，養殖業者搭配客家菜上餐桌，吸引外縣市饕客前來品嘗。（記者張勳騰攝）

養殖業者推出炒客家粄條，最受消費者喜愛。（記者張勳騰攝）

養殖業者也推出烤蝦，供消費者多重選擇。（記者張勳騰攝）

