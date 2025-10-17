為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    竹市今起舉辦「萌怪不夜城」 「卡娜赫拉的小動物」進城了

    2025/10/17 15:17 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府今年舉辦萌怪不夜城的萬聖節系列活動，其中國際IP「卡娜赫拉的小動物」也在市府周邊出現，邀市民即日起到31日來感受歡樂萬聖節。（記者洪美秀攝）

    2025新竹市萬聖節「萌怪不夜城」活動今天起到31日舉行，其中萬聖節大遊行24日晚上舉行，代理市長邱臣遠表示，萬聖節雖是西洋節日，卻是屬於家庭、親子快樂的幸福夜晚，今年市府以「萌怪不夜城」為主題，與療癒系國際IP「卡娜赫拉的小動物」合作，讓P助與粉紅兔兔化身萬聖限定萌怪，邀大小朋友在竹市共度「萌｣幻魅力時光，今天起到31日連續15天，市府州廳也有多款拍照亮點，還有萌怪躲貓貓、萌怪轉蛋所、萬聖大遊行、怪奇小鎮市集等活動，邀市民來歡樂鬧城。

    邱臣遠說，萬聖節大遊行24日登場，他會與局處首長Cosplay全球超人氣動漫IP航海王，與民眾同樂。10月起竹市有一連串活動，包括購物節、竹風好市集、萌怪不夜城、前進未來島勇闖青草湖等活動，要讓市民週週有活動、月月有亮點、天天好幸福。其中「萌怪轉蛋所」扭蛋活動，即日起到31日開放，民眾可透過萬聖節官方Line帳號（@887alumd），每天線上預抽或現場拍照打卡排隊。扭蛋活動以雙軌制進行，禮物包含卡娜赫拉的小動物限定好禮水壺袋、識別證夾、造型夾與手機架等。

    另療癒卡娜赫拉的小動物「萌怪躲貓貓」打卡裝置也同步在市府各角落完成布置，包括超人氣角色P助、粉紅兔兔，民眾可前來拍照打卡。另萬聖大遊行，24日晚上從市府前廣場出發，有15間合作店家加入討糖行列，並有天馬戲創作劇團表演和怪奇小鎮市集，邀市民來歡樂遊行。

