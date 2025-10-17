空服員死後1週 長榮航空總經理率一級主管鞠躬道歉

長榮航空孫姓空服員抱病上班，近日不幸病逝，引發社會抨擊長榮航空。長榮航空今天（17日）由總經理孫嘉明帶領一級主管鞠躬致歉。（記者田裕華攝）

長榮航空孫姓空服員抱病上班，近日不幸病逝，引發社會抨擊長榮航空。長榮航空今天（17日）由總經理孫嘉明帶著一級主管鞠躬致歉，也向社會大眾和家屬道歉。

總經理孫嘉明表示，這次的事件是極其沉痛的提醒，公司承諾將以更高的標準打造同仁都能更安心、更健康的工作環境。

事件發生後一週長榮航空才開記者會，孫嘉明表示，公司並非躲起來，而是將心力優先投入在最重要的事情上，包括撫慰家屬並釐清事實及協助處理後續事宜。

長榮航空空服本部副總蕭錦隆表示，公司在事發後第一時間即啟動內部調查，訪談相關人員以釐清事件全貌。同時，勞動部及桃園市勞檢處已在本週一（13日）到公司進行勞動檢查，經檢視，公司在飛行時數、休時及差假申請等事項皆符合相關規定，將會持續配合主管機關的後續調查。

長榮航空34歲孫姓空服員，9月底執行自米蘭返台勤務身體不適，據稱曾多次向座艙長反映無效，下飛機後搭救護車就醫，16天後，在10月10日不幸病逝。

長榮航空孫姓空服員抱病上班，近日不幸病逝，引發社會抨擊長榮航空。長榮航空今天（17日）由總經理孫嘉明出面召開記者會說明。（記者田裕華攝）

