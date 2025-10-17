竹縣8年人本交通建設實戰成果展 今在尖石梅花國小宣傳

新竹縣尖石鄉梅花國小嶄新的通學步道，實現當前以人為本的交通精神。（記者黃美珠攝）

新竹縣推動以人為本的交通精神已有8年，縣府工務處把這8年來，投入48億多，執行211案相關工程的實戰成果，趁著尖石甜柿上市所帶動的人氣，今天在梅花國小實際呈現人本通學廊道等交通設施，落實在部落、群眾生活的狀況，替即將在下週一（20日）於遠東百貨竹北店8樓登場的「人本交通 新竹ho'行成果展」宣傳，號召更多民眾前去一探究竟。

縣府工務處副處長曾思凱直言，這次成果展是國土署補助下，他們首次用實際成果來描述人本交通設施的展覽。所要呈現的安全、友善、人車共融的交通精神，除以人本優先，還隱藏有另一層意涵，也就是要車輛減速和懂得禮讓行人或相互禮讓。

請繼續往下閱讀...

至於要做到車輛減速，傳統靠設速限、取締、開罰，近年政府則從重新配置車道去下手：讓車道「瘦身」，使駕駛人因視覺變窄而自主放慢車速是種手段；在特定區域像：機關、學校、醫療院所以及大型商圈等人潮密集公場所的路口增設或加寬行人庇護島，讓駕駛人覺得行車空間被壓縮，行經或轉彎時自然而然主動降低車速、禮讓對向行車等，也是一種方法。

曾思凱說，新竹縣從2017年爭取前瞻的提升道路品質計畫開始進行人本交通的硬體改善措施，2023年透過校園周邊暨行車安全道路改善計畫，到2024年迄今的永續提升人行安全計畫，已經3階段向中央爭取到48億多，施做211件以人為本的交通改善工程，其中縣內36所中小學的通學廊道因此獲得具體改善。

在人本優先的概念下，新竹縣8年來已經有36所學校的通學廊道獲得改善。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉梅花國小的學童們，在嶄新以人為本的交通秩序下，可以平安出入上下學。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府工務處副處長曾思凱說，他們在國土署幫忙下，首次把他們的人本交通建設集結在大眾眼前展出。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法