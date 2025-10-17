為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    印尼幫傭離職！雇主一問才知「驚人資產」 根本全家最有錢

    2025/10/17 17:21 即時新聞／綜合報導
    印尼幫傭不但未婚夫是機師，她自己家裡也有農場、咖啡園。印尼農場示意圖。（美聯社）

    印尼幫傭不但未婚夫是機師，她自己家裡也有農場、咖啡園。印尼農場示意圖。（美聯社）

    有香港網友發文說，家裡印尼籍幫傭突然說要辭職，家人關心後才知道，她家裡有大量資產，來工作只是「體驗人生」，讓他直呼「貧窮真的限制了我的想像」。文章引發熱議。

    原PO在Dcard發文說，家裡的印尼籍幫傭突然說要結婚了，提出離職，家人還擔心她被騙，一關心才知道，她不但未婚夫是機師，家裡也有農場、咖啡園，來香港工作只是為了體驗人生。

    原PO大呼，「原來我家幫傭才是真財閥，我才是需要被幫助的那個吧，貧窮真的限制了我的想像」，詢問大家「身邊也有這種真人版繼承者們嗎？」

    文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言說，「之前在醫院遇過外籍看護家裡有橡膠園的，一年收成也是台幣百萬起跳，有問她妳賺這麼多為什麼還要來當看護，她說她就是喜歡在台灣」、「之前在醫院請的看護說在越南已買了三棟房子，其中一棟出租當包租婆」、「我們家以前請的印傭回去買了豪華透天，菲傭則是買了一座度假小島，一直找我們去玩」。

    還有馬來西亞網友分享，「認真說，印尼跟馬來西亞的情況應該類似。在我們這邊，很多鄉下的馬來人家裡都會有祖傳土地，有的是用來畜牧（大型的有牛羊，小型的是雞鴨），有的是果園（同事家有的種榴槤、芒果、紅毛丹，收成後會拿來公司分享），有的用土地來建造房子。所以雖然說這些不會反應在他們的月收入報表裡面，可是他們還過得蠻優渥的。」

