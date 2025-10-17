為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市府前北棟大樓臨時停車場 10/29撤場

    2025/10/17 15:02 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市北棟大樓用地停車場10月29日撤場。（記者王善嬿攝）

    嘉義市北棟大樓用地停車場10月29日撤場。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府前、市民中心北棟大樓用地，現作為臨時性停車場，配合北棟大樓明年底前開工，以及今年12月「320+1城市博覽會」、國際管樂節晚會及跨年晚會活動需求，臨時停車場將於10月29日撤場，市府提醒民眾多加利用周邊的路外及路邊停車場。

    市府交通處表示，現有北棟停車場為市民中心北棟大樓用地，不是停車場用地，之前為了有效利用市區精華地段土地，避免閒置，在闢設市民中心北棟大樓前空檔，暫時規劃為臨時性停車場，提供民眾洽公及購物停車使用，屬額外增加停車空間，現因配合北棟大樓工程作業及市府各項活動所需，已協商停車場業者最後一刻撤場，將影響降到最低。

    交通處說，市府周邊500公尺設有多個路外停車場及路邊停車場，外圍也有林業村及機六路外停車場，停車場地點與剩餘格位，可透過「愛嘉義」APP查詢。

    交通處表示，未來北棟大樓完工後，地下2層停車場規劃提供625格汽車、517格機車停車位，加上南棟大樓停車場，市政園區共可提供886格汽車、1167格機車停車位。

    嘉義市文化局表示，往年國際管樂節晚會、跨年晚會在市立田徑場舉辦，田徑場因整修施工封閉，今年包括12月12日至28日舉辦的「320+1城市博覽會」、12月20日國際管樂節晚會以及12月31日跨年晚會，都將在北棟大樓預定地辦理，停車場廠商撤場後，將進場整地、啟動場地佈置作業。

