到站即買即送 台南旅服中心設伴手禮專區

台南旅服中心設置伴手禮推廣專區，精選25間伴手禮店家、30款商品。（記者王姝琇攝）

為服務來台南的旅客並行銷在地美味，南市觀旅局於台南火車站及高鐵台南站兩大交通樞紐的旅遊服務中心設置「伴手禮推廣專區」，精選25間伴手禮店家、30款商品，滿足遊客「到站即購」，亦可即時掃碼訂購好禮。

觀旅局長林國華表示，此次與多個台南市觀光公協會合作，在台南火車站及高鐵台南站旅服中心設置「伴手禮推廣專區」，共精選25間伴手禮店家、30款特色商品，並同步推出《台南伴手禮手冊》選購指南，推薦具代表性之伴手禮品牌，現場由第一線旅服人員介紹，讓遊客「到站即購」，現場亦提供掃QR Code線上訂購、宅配到府服務，將台南好味道輕鬆送達親友。

市長黃偉哲表示，市府透過旅遊服務中心設置推廣專區，打造兼具展示與銷售的行銷通路，商品涵蓋特色小吃、糕餅甜點、咖啡茶飲、養生補品、香氛好物等。遊客到訪旅遊服務中心，不僅能諮詢旅遊資訊，更可訂購台南好禮，讓旅程更便利，也讓台南的美味伴手禮傳遞至全台各地，展現台南觀光城市的溫度與品牌魅力。

推廣在地特色商品，台南2大交通樞紐旅服中心設置伴手禮推廣專區。（記者王姝琇攝）

