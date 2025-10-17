主張代理教師請假應比照正式教師 全教產籲教育部修辦法

代理教師與正式教師請假權益不一致，全教產籲教育部修相關辦法。（資料照）

爭取代理教師權益！全教產指出，現行制度下，代理教師依聘僱人員給假辦法，喪假僅有10天，遠低於教師請假規則所訂的15天。而專任教師每學年可請病假28天，而代理教師僅14天，在制度上已成「次等勞工」，呼籲教育部應修正相關辦法，讓代理教師的請假與正式教師一致。

全教產提出統計數據，全國國中小代理教師約3萬9000多人，而正式教師約19萬人，每10位教師中就有1名代理教師。相較於學校其他正式教師，一樣備課、授課、批改作業、擔任導師、負擔行政工作，甚至經常超時留校處理學生事務，權利卻完全不對等。隨著少子女化嚴重，將來學校更少甄選新進教師，代理教師可能越來越多，其權益實不應再漠視。

全教產提到，依《教師請假規則》第三條規定，專任教師因父母或配偶死亡可請喪假15日；繼父母、配偶之父母或子女死亡者，可請10日；然而，代理教師則依據《聘僱人員給假辦法》，因父母或配偶死亡喪假僅可請10日、繼父母、配偶之父母或子女死亡者僅有7日，面對變故，代理教師必須比正式教師更快回到工作崗位。

不僅喪假，其他假別的差距亦十分明顯。全教產表示，專任教師每學年可請病假28天，而代理教師僅14天，僅為前者的一半。無論是生理或心理健康需要，代理教師都被制度化地置於「低保障」的位置。儘管教育現場普遍倚賴代理教師維持正常教學運作，但制度卻將他們視為「次等勞工」，此種歧視性條文已嚴重違反公平原則與人權保障原則。

全教產呼籲，教育部應立即正視並弭平此不合理現象，修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第16-2條第3項規定，準用《教師請假規則》第3、4條規定，讓代理教師的請假與正式教師一致，確保所有在校服務教師都能在悲傷與病痛時獲得應有的尊嚴與支持。

