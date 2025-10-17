驅動政策創新 屏縣第二屆青年諮詢委員就職

屏東縣政府第二屆「青年諮詢委員會」17日於勞動暨青年發展處大樓舉行授證典禮。（記者羅欣貞攝）

讓青年成為政策創新的驅動力量，屏縣成立青年諮詢委員會，首屆委員積極提出青年創業資源整合等多項建言，成果豐碩，第二屆委員19人今（17）日就職，成員來自大專院校學生、創業青年代表、社會新秀與在地青創團隊等，屏東縣長周春米頒發聘書，期許青年們繼續為屏東永續發展與政策創新發揮力量。

屏東縣長周春米表示，青年不僅是國家棟樑，更是每個縣市發展的重要支柱，因此自2023年上任後成立第一屆諮詢委員會，感謝首屆青年代表的參與及許多學者、專家們的奉獻，讓她在縣政治理上，有更多創新想法。

請繼續往下閱讀...

周春米指出，縣府團隊非常重視青年聲音，青年諮詢委員不只是從政策建言，更需具備發現問題，研究現況並提出解決方案的能力，透過青年諮詢委員會，建立跨世代、跨部門政策溝通平台，讓青年在教育、職涯、長照、文化、永續與科技等議題上，提出實際可行的建議與行動方案，優化縣府政策。

第一屆青年諮委吳冠翬表示，卸下委員職責並不是結束，而是傳遞信念的開始，青年代表不分族群、性別與產業，大家都懷抱著為家鄉付出的心，期許新科代表們持續發揮熱情與創意。

新就職的林亮吟表示，求學階段曾以為離開屏東、北漂發展才是正確的道路，但屏東的土地會黏人，因此在今年初回到家鄉，成立好屏青年協會，希望推動更多公共討論，屏東人都很想走出屏東，但往往要更努力，才能走回來，能成為第二屆委員很榮幸，期待與夥伴們一起展現屏東青年的多元與活力。

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，本屆由19位青年委員、5位專家學者及5位機關代表共同組成，未來兩年將持續扮演縣府與民眾間的橋樑，除定期召開會議，也將深入各地辦理青年座談、議題工作坊及行動提案競賽，並與縣內青年基地、學校與社群合作，讓縣政決策更貼近青年需求。

屏東縣長周春米（左）頒發聘書給目前就讀台大碩士班的林亮吟（右）等19位第二屆青年諮詢委員。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法