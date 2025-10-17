為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    環評違規不只「罰錢了事」 嚴重情事可依法追繳不法利得

    2025/10/17 14:40 記者洪瑞琴／台南報導
    南市政府環保局今日舉辦「環境影響評估法規說明會」，協助各單位清楚環評法令規定與責任義務。（圖由南市環保局提供）

    環評違規不只罰款，還可追繳不法利得！為強化開發單位對環評法規的了解與落實，南市政府環保局今（17）日舉辦「環境影響評估法規說明會」，邀集轄內環評列管案件的開發單位、目的事業主管機關及顧問機構參加，協助各單位更清楚掌握環評法令規定與責任義務，避免違規受罰。

    說明會邀請植根法律事務所陳修君律師，以「環境法不法利得案例及計算方式解析」為題進行專題演講。他以台塑石化儲槽案為例，說明「違反行政法上義務所得之利益」不僅包含違法取得的收益，也包括因未履行法定義務而節省的支出，且可透過「推估」方式認定金額，毋須完全舉證。他呼籲開發單位應確實履行環評文件與各項承諾，避免因違規而面臨高額損失。

    課程以真實案例搭配互動問答，深入解析「環境影響評估監督及裁處不法利得作業要點」重點。陳修君提醒開發單位若違反環評承諾、情節重大，主管機關除可依法裁罰外，若違規所得利益超過罰鍰上限，仍可依法追繳不法利得。

    環保局長許仁澤表示，環保局每年執行監督案件超過百件，持續追蹤各項環評承諾事項，並提醒業者落實監測與定期申報，以掌握執行情形，確保環評措施確實到位，避免因疏忽而遭裁罰或影響營運。

    許仁澤強調，環境影響評估是開發行為對社會與環境的重要承諾，不僅是法定程序，更是永續城市發展的基石。市府將持續加強監督與輔導，確保開發單位落實各項環保對策，共同守護城市環境。

