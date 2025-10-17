宣導性平 台南六甲特色推出鹿鶴鑰匙圈、松鶴小鏡子文宣品

六甲區長陳啓榮（中）等人展示具有地方風情的「六甲鹿鶴鑰匙圈」、「六甲松鶴小鏡子」文宣品，用以宣傳性別平權。（公所提供）

台南市六甲區公所發表以吉祥物「六甲鹿鶴寶貝」，作為親善大使，結合昔日西拉雅平原的梅花鹿與在地產業火鶴花的意象，設計出具有地方風情的「六甲鹿鶴鑰匙圈」、「六甲松鶴小鏡子」文宣品，用以宣傳性別平權，創意和實用性受到地方好評。

六甲鹿鶴的造型可愛具童趣，區長陳啓榮還為性平文宣品特別題詩印上外盒：「臺灣原民西拉雅、聽聞遺跡在六甲、鹿鶴寶貝吉祥物、頭角盛開花鶴花」，希望透過宣導品發放與活動推廣，讓民眾在輕鬆互動中認識「性別平等」的核心價值。

「鹿鶴寶貝」結合六甲在地的自然文化特色，以梅花鹿與火鶴花為核心意象，「六甲松鶴」則以新揭幕的入口意象裝置藝術為主題，陳啓榮也以紅磚、水流、稻米、八色鳥與落羽松及火鶴花等元素，為小鏡子文宣品創作詩句：「磚瓦之鄉原六甲，孕育繽紛火鶴花。越光好米八色鳥，落羽松林綻風華」說的正是六甲的生命力與希望。

台南市長黃偉哲相當肯定六甲區公所團隊開發文創的軟實力，文創點子除了可以推廣市府政策，也能夠行銷在地產業，歡迎各地民眾走入六甲，感受這片融合自然、文化與生活智慧的土地。

「六甲鹿鶴鑰匙圈」，用吉祥物梅花鹿為設計造型。（公所提供）

「六甲松鶴小鏡子」文宣品，上印有詩句。（公所提供）

