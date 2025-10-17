北市東門市場改建縮水「14樓變9樓」 在地盼市府再想想

東門市場明年將進行改建，在地呼籲市府將樓層提高。（資料照）

台北市東門市場由於交通便利、鄰近商圈，吸引大批遊客。台北市政府2018年規劃市場改建地上14層、地下5層大樓。不過，台北市議員洪婉臻指出，如今市場處規劃竟將原本14層樓縮水至9樓，讓地方感到相當錯愕，呼籲按照原本規劃；市場處表示，針對地方對樓層提高建議，市府將進一步了解評估。

東門市場鄰近捷運東門站、永康商圈，興建於1928年，至1989年改建為鐵皮屋，考量建物及硬體設備老舊，市場處預計於明年5月開始拆除，規畫改建為地上9層、地下4層的建物。

洪婉臻指出，此案於2018年柯市府時期都發局規劃，但近日里長、里民獲知建物「縮水」後都感到相當錯愕，並向她陳情。她也於今年10月2日召集原規劃使用單位舉行大型協調會議，呼籲市府至少蓋到11層；此外，也因應將通勤人潮導入市場，希望相關局處可以評估與捷運東門站之間施作連通道的可行性，讓市場與捷運站無縫接軌。

洪婉臻強調，東門市場改建案意義重大，不僅是一座市場改建，更是多元複合空間，讓創業者在此發光、讓旅客願意停留、在地居民以此為榮。期許市府順應民意，積極盤點並協調各方資源，在合法前提下嚴謹把關。

市場處表示，東門市場改建如今規劃建蔽率從過去63%提升至80%，容積率仍維持560%，目前已以土地最適利用，兼顧東門市場攤商、地方及市政需求、未來商業發展空間，規劃地上9層建物，包括市場、文祥里民活動中心、社會局老人日間照顧服務中心、環保局清潔隊，未來會進駐其他機關以及商鋪對外召商，九層樓容積均已充分規劃運用；地下4層樓則為停車場使用。

市場處補充，近日多方關注東門市場改建案規劃，已由議員提案將交付財建委員會進行審查，將於依法行政前提下審慎評估增加樓層高度及設置連通道可行性。

