恭喜出院！苗栗護童擋刀「正義男」：重來一次還是會選擇保護弱小

林男今天出院，院方為他切蛋糕慶祝重生，大千醫院總裁徐千剛則送營養品和一顆籃球給熱愛運動的林男，並相約有機會可以一起打籃球。（大千醫院提供）

苗栗市2日發生隨機殺人事件。其中，林姓男子幫助徐姓女童遭砍重傷，經大千綜合醫院團隊救治住院15天後，今（17）天中午康復出院，院方特別為他切蛋糕慶祝重生，縣府也頒發獎座及感謝狀，再次表揚其見義勇為之舉。

個性低調的林男說，他當下只是做了應該做的事，很感謝這陣子各界的關心與大眾的加油集氣，給予他很大的鼓勵，更感謝大千團隊專業的醫療照護。

林男並對於自身所受傷勢造成家人擔心而感到自責，但若以後若再遇到類似狀況，他會再次選擇保護孩子，因為自己也有2位女兒，若她們在外遇到危難，也期盼別人能伸出援手度過難關。

苗栗市男子邱明治2日當街隨機殺人，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林男受傷。其中，林男為了救徐姓女童遭砍重傷，當下負傷引開邱男，讓徐姓女童逃離。

林男胸、背各中一刀，傷及內臟，傷勢嚴重，經大千綜合醫院醫療團隊全力搶救，保住性命，於加護病房轉出一般病房時，更向妻子說，「不後悔擋下這2刀」，否則恐怕會有更多學童受傷。他見義勇為感動各界，獲封為「正義男」。

院方今天為他切蛋糕慶祝重生，苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗地方檢察署書記官長李鈞暉、犯罪被害人保護協會苗栗分會主任委員陳有昆和立委邱鎮軍特助等人到場祝賀。邱更代表縣長鍾東錦頒發感謝狀和獎座，大千醫院總裁徐千剛則送營養品和一顆籃球給熱愛運動的林男，並相約有機會可以一起打籃球。

林男出院，苗栗縣副縣長邱俐俐、苗栗市長余文忠、苗栗地方檢察署書記官長李鈞暉、犯罪被害人保護協會苗栗分會主任委員陳有昆和立委邱鎮軍特助等人到場祝賀。邱代表縣長鍾東錦頒發感謝狀和獎座。（大千醫院提供）

