為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新豐青農劉政雨不畏濱海風大 奪台灣稻米達人全國前十

    2025/10/17 14:29 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班長劉政雨（左4），今年在台灣稻米達人全國賽中，從700多名參賽農民中脫穎而出，勇奪下非香米組前10名。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班長劉政雨（左4），今年在台灣稻米達人全國賽中，從700多名參賽農民中脫穎而出，勇奪下非香米組前10名。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班長劉政雨，不畏濱海風大的環境挑戰，用心田間管理，降低病蟲害，今年在稻米界奧斯卡獎的台灣稻米達人全國賽中，從700多名參賽農民中脫穎而出，勇奪下非香米組前10名，這也是他第二度全國賽摘獎。

    農糧署北區分署長林傳琦表示，新竹縣稻米品質優良，長期以來受到消費者的青睞。新豐青年農民劉政雨用心投入水稻栽種，這次獲獎是對他長期努力的肯定。

    新竹縣政府農業處表示，能在台灣稻米達人全國賽中獲獎相當不容易。參賽者需取得產銷履歷、有機驗證、有機轉型期驗證或為友善環境耕作推廣團體審認通過的農友，先於各縣市的鄉鎮市稻米品質評鑑中拿下第一名，才有資格角逐。今年包括竹東地區、竹北市、新豐鄉、湖口鄉及新埔鎮等農會有辦理選拔賽，分香米和非香米兩組，劉政雨是唯一非香米組代表參賽。

    新豐鄉農會表示，全鄉水稻面積1167公頃，劉政雨就負責120公頃。新豐靠海風大，稻葉容易破損，透過經歷和技術，管控稻作疏植，保持通風、降低病蟲害，加上今年因雨水多，降低蟲害，產量較去年大增，米粒香Q飽滿，能篩選出好品質，米粒完整度、色澤、氣味與食味都表現優異。

    劉政雨在縣內競賽屢創佳績，2023年就曾以高雄147號入圍台灣好米組全國前10名，今年再獲台灣稻米達人的肯定。劉政雨表示，在田間管理方面他管控疏植，避免感染的機會，同時合理化施肥，減少用藥，未來也會朝友善環境的方向持續努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播