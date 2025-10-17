新豐青農劉政雨不畏濱海風大 奪台灣稻米達人全國前十

新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班長劉政雨（左4），今年在台灣稻米達人全國賽中，從700多名參賽農民中脫穎而出，勇奪下非香米組前10名。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第一班長劉政雨，不畏濱海風大的環境挑戰，用心田間管理，降低病蟲害，今年在稻米界奧斯卡獎的台灣稻米達人全國賽中，從700多名參賽農民中脫穎而出，勇奪下非香米組前10名，這也是他第二度全國賽摘獎。

農糧署北區分署長林傳琦表示，新竹縣稻米品質優良，長期以來受到消費者的青睞。新豐青年農民劉政雨用心投入水稻栽種，這次獲獎是對他長期努力的肯定。

新竹縣政府農業處表示，能在台灣稻米達人全國賽中獲獎相當不容易。參賽者需取得產銷履歷、有機驗證、有機轉型期驗證或為友善環境耕作推廣團體審認通過的農友，先於各縣市的鄉鎮市稻米品質評鑑中拿下第一名，才有資格角逐。今年包括竹東地區、竹北市、新豐鄉、湖口鄉及新埔鎮等農會有辦理選拔賽，分香米和非香米兩組，劉政雨是唯一非香米組代表參賽。

新豐鄉農會表示，全鄉水稻面積1167公頃，劉政雨就負責120公頃。新豐靠海風大，稻葉容易破損，透過經歷和技術，管控稻作疏植，保持通風、降低病蟲害，加上今年因雨水多，降低蟲害，產量較去年大增，米粒香Q飽滿，能篩選出好品質，米粒完整度、色澤、氣味與食味都表現優異。

劉政雨在縣內競賽屢創佳績，2023年就曾以高雄147號入圍台灣好米組全國前10名，今年再獲台灣稻米達人的肯定。劉政雨表示，在田間管理方面他管控疏植，避免感染的機會，同時合理化施肥，減少用藥，未來也會朝友善環境的方向持續努力。

