花蓮光復佛祖街受創嚴重 保安寺神像漂至數十公里外南濱公園海邊

差點漂流入海的佛祖像與十二婆姐中的三尊。（記者劉人瑋攝）

真的是奇妙的緣份！花蓮光復鄉洪災發生後，受損嚴重的佛寺「保安寺」神像遭沖走，有民眾突然很想去海邊走走，結果連續2天在距離保安寺數十公里外撿到「十二婆姐像」與數尊佛祖像；義務維修神像的王先生說，撿到的還是自己朋友，2人在保安寺不期而遇並見他送回神像，「你看這緣份奇不奇妙？」

保安寺近來將迎來建廟150年，想不到如今遭逢巨變，許多物品全漂出廟、難以尋獲，神像泡水、沾泥，神像上金箔也剝落。從花蓮來的王先生本身懂得修復神像，他用吹風機慢速吹乾底座，他說自己光是2尊神像就花了1星期才清理完畢，其上紅纓沾泥能拆下換新，但神像上金箔斑駁實在無力修復「現在金價實在太貴了！真的能力有限」。

王先生說，同一台上的其他小尊神像因重量較輕就沒如此幸運，「十二婆姐」隨著洪水漂出10尊，其他神像、佛祖像甚至沈重的實木神明桌也跟著漂出，可見當時水患之嚴重。

王先生說，原本沒想過能找回漂出物品，特別是小尊神像，想不到14日自己正在清理神像時，友人突抱著數尊神像出現，其中有4尊是保安寺的「十二婆姐」和佛祖像。

王先生說，友人本都在南濱公園找石頭、撿漂流木，13日當時心血來潮「突然很想到花蓮溪出海口的國姓廟走走」，當時走到海邊並向國姓爺拜了幾拜，沒多久就見到卡在沙土中的神像，雖當時全沾上泥沙、顏色難辨，但外型實在明顯「就是神像」，加上當時也曾在新聞見到保安寺狀況，因此認定「一定是從保安寺漂來的」，隔天又「突然想再去走走」於是再發現1尊，14日就把這2天發現的神像全數送回保安寺。

王先生說，感覺很像「佛祖帶著十二婆姐訪國姓爺」，又和其他各路諸神在當地相聚，友人自稱「也沒被托夢、沒什麼異狀」，只是當時沒來由的想去當地走走，亦未曾想過自己正在保安寺修復、清理神像，「這一切應該都是冥冥中的緣份」。

十二婆姐為駐生娘娘身旁、輔助的女神群，各有其掌管能力，具有安產、收驚、驅邪等功能，也常以民俗藝陣的形式出現，表演者多穿鳳仙裝，頭戴面具，手持紙傘和羽扇遶境。

註生娘娘身旁本有十二婆姐像，如今僅註生娘娘被清理好、安置。（記者劉人瑋攝）

神像底座仍在吹乾中。（記者劉人瑋攝）

