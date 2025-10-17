挺過颱風、豪雨減產7成 林內木瓜拍賣每公斤385元創新高

挺過颱風、豪雨，林內木瓜品質仍有一定水準。（記者黃淑莉攝）

受到7、8月颱風、連續豪雨影響，林內木瓜受災嚴重，產期延後，產量比去年同期減少約7成，災後日昇品種木瓜拍賣價每公斤飆至385元創歷史新高，林內農會木瓜及熱帶蔬果嘉年華活動今（17）日及明天舉辦，總幹事黃國洲說，今年外皮及甜度有些微受影響，但整體品質、口感仍有一定水準。

林內木瓜及熱帶蔬果嘉年華活動今天由木瓜品質評鑑先登場，共有32名果農參加，黃國洲指出，木瓜為肉質根最怕下雨泡水，丹娜絲颱風強風吹襲，果樹已受損，接著7月底到8月初連續10多天豪雨，雪上加霜，根部萎凋嚴重，農業改良場、農業試驗所專家協助復原。

災後產量僅剩3、4成，原本就少量的日昇品種木瓜，在台北拍賣每公斤曾高達385元，創歷史新高，這幾天回跌至280多元，量最多的台農2號木瓜災後拍賣每公斤約130、140元，現回跌至100多元。

量少今年參加木瓜品質評鑑果農32人只有去年一半，評審從外觀、果型、口感仔細評分，評審之一台北農產運銷公司拍賣員陳冠宇表示，農民栽種技術很不錯，雖風災、雨災有受損，但品質仍維持一定水準，有幾組令人驚艷，果肉綿密、香氣、甜度都在水準之上。

嘉義大學園藝系前教授李堂察說，木瓜能夠挺過風災、雨災已不簡單，跟往年最大不同是今年每個參賽果農繳交的果實果型、大小一致，這也是很大的優點。

黃國洲表示，林內「紅透台灣」木瓜最好吃是在8月到隔年1月，往年木瓜節在8月底、9月初舉辦，今年因受災產期延後約2個月，活動延後到今、明2天辦理，有300人的親子炒冰體驗、農產品展售、社區舞蹈表演及木瓜、蔬果、在地風味餐品嘗，歡迎大家一起來參加。

挺過颱風、豪雨，林內木瓜品質仍有一定水準。（記者黃淑莉攝）

林內鄉農會總幹事黃國洲表示，林內「紅透台灣」木瓜因果農栽種技術佳，品質穩定，吃木瓜好處多多。（記者黃淑莉攝）

林內木瓜品質評鑑4位評審評分一點都不馬虎。（記者黃淑莉攝）

