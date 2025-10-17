新北市準提佛母慈善會聚善心 捐贈復康巴士助身障長輩無礙出行

新北市準提佛母慈善會匯聚善心，捐贈復康巴士助身障及長輩安心出門。（記者翁聿煌攝）

新北市準提佛母慈善會17日在議員李余典媒合下，由理事長蕭英修代表捐贈一輛復康巴士予新北市政府，盼能協助更多身障朋友與失能長輩無礙出行，讓社會的每個角落都感受到準提佛母的慈悲庇佑，由新北市府副秘書長張其強代表受贈，並表達誠摯感謝。

準提佛母慈善會於去年11月14日成立，致力匯聚眾人之力，把資源送到最需要的地方，蕭英修表示，愛心從不嫌多，社會上仍有許多角落等待被照亮，尤其在邁入超高齡社會的此刻，長照與就醫需求日益增加，捐贈的復康巴士承載著全體會員的祝福與善念，象徵著涓滴成河、聚沙成塔的力量。

蕭英修說，這次募款過程中，有孩子捐出珍藏的紅包錢、有父母雖不富裕仍堅持每月捐款，也有媳婦以已故婆婆之名捐贈，這些故事都讓她深受感動，每一份心意，都是愛的傳遞。

議員李余典表示，準提佛母慈善會在短短時間內匯聚眾多善心，展現無限的愛與行動力，是社會正能量的典範，期盼更多團體與人士響應善行，讓愛心循環不息。

社會局說明，民眾若有乘車需求，可電話預約（02）8258-3200或線上預約，如欲響應捐贈行列，也可透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞善心。

