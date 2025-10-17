為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市準提佛母慈善會聚善心 捐贈復康巴士助身障長輩無礙出行

    2025/10/17 14:24 記者翁聿煌／新北報導
    新北市準提佛母慈善會匯聚善心，捐贈復康巴士助身障及長輩安心出門。（記者翁聿煌攝）

    新北市準提佛母慈善會匯聚善心，捐贈復康巴士助身障及長輩安心出門。（記者翁聿煌攝）

    新北市準提佛母慈善會17日在議員李余典媒合下，由理事長蕭英修代表捐贈一輛復康巴士予新北市政府，盼能協助更多身障朋友與失能長輩無礙出行，讓社會的每個角落都感受到準提佛母的慈悲庇佑，由新北市府副秘書長張其強代表受贈，並表達誠摯感謝。

    準提佛母慈善會於去年11月14日成立，致力匯聚眾人之力，把資源送到最需要的地方，蕭英修表示，愛心從不嫌多，社會上仍有許多角落等待被照亮，尤其在邁入超高齡社會的此刻，長照與就醫需求日益增加，捐贈的復康巴士承載著全體會員的祝福與善念，象徵著涓滴成河、聚沙成塔的力量。

    蕭英修說，這次募款過程中，有孩子捐出珍藏的紅包錢、有父母雖不富裕仍堅持每月捐款，也有媳婦以已故婆婆之名捐贈，這些故事都讓她深受感動，每一份心意，都是愛的傳遞。

    議員李余典表示，準提佛母慈善會在短短時間內匯聚眾多善心，展現無限的愛與行動力，是社會正能量的典範，期盼更多團體與人士響應善行，讓愛心循環不息。

    社會局說明，民眾若有乘車需求，可電話預約（02）8258-3200或線上預約，如欲響應捐贈行列，也可透過「新北市好日子愛心大平台」傳遞善心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播