為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北教產與技職私校簽協約 保障教師工時、福利

    2025/10/17 14:17 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育人員產業工會與私立復興高級商工職業學校今（17）日簽署團體協約，盼保障私立學校教師的勞動權益。（新北教產提供）

    新北市教育人員產業工會與私立復興高級商工職業學校今（17）日簽署團體協約，盼保障私立學校教師的勞動權益。（新北教產提供）

    新北市教育人員產業工會與私立復興高級商工職業學校今（17）日簽署團體協約，盼保障私立學校教師的勞動權益。新北教產理事長林松宏說，協約協商自2023年2月即已啟動，經12次會議後在今年8月達成共識，回溯自今年8月起實施；林松宏指出，協約涵蓋教師聘約、薪資福利、工時管理與寒暑假安排等多個面向，包括明確上班時間與加班費基準、獎金發放透明化，及導師加給、學生輔導費提升、授課節數調降等，讓私校教師權益不因人設事。

    簽約典禮上，勞動部、新北市府勞工局及教育局也出席觀禮，勞工局長陳瑞嘉表示，這是教育現場中勞資雙方互信合作的具體成果，肯定學校願意承擔雇主責任、尊重教師專業，也值得全市各校借鑑，盼更多學校跟進。

    林松宏表示，感謝復興商工校方願意傾聽基層教師心聲，這次協約包含學術研究加給保障比照公立學校明定、導師加給調升從2000元提升至3000元並發放12個月，也提高學生輔導費、授課節數比照公立學校教師調降、訂定明確上班時間與加班費基準，補休使用期間也從15天延長為一年、減少寒暑假返校日數、獎金發放透明化，明訂年終與考核獎金發放方式、新聘教師資訊公開。

    復興商工副校長劉聰明說，學校重視教師貢獻，唯有穩定的教師團隊，才能讓學生獲得最好的學習品質，學校願透過協約明確規範權責，讓教師無後顧之憂地專注於教育本質。

    教育局代表指出，透過制度化協議確保教師權益，正是技職教育永續發展的重要基石，教育工作者權益受保障，方能全心投入教學與輔導。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播