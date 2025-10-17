新北教產與技職私校簽協約 保障教師工時、福利

新北市教育人員產業工會與私立復興高級商工職業學校今（17）日簽署團體協約，盼保障私立學校教師的勞動權益。（新北教產提供）

新北市教育人員產業工會與私立復興高級商工職業學校今（17）日簽署團體協約，盼保障私立學校教師的勞動權益。新北教產理事長林松宏說，協約協商自2023年2月即已啟動，經12次會議後在今年8月達成共識，回溯自今年8月起實施；林松宏指出，協約涵蓋教師聘約、薪資福利、工時管理與寒暑假安排等多個面向，包括明確上班時間與加班費基準、獎金發放透明化，及導師加給、學生輔導費提升、授課節數調降等，讓私校教師權益不因人設事。

簽約典禮上，勞動部、新北市府勞工局及教育局也出席觀禮，勞工局長陳瑞嘉表示，這是教育現場中勞資雙方互信合作的具體成果，肯定學校願意承擔雇主責任、尊重教師專業，也值得全市各校借鑑，盼更多學校跟進。

請繼續往下閱讀...

林松宏表示，感謝復興商工校方願意傾聽基層教師心聲，這次協約包含學術研究加給保障比照公立學校明定、導師加給調升從2000元提升至3000元並發放12個月，也提高學生輔導費、授課節數比照公立學校教師調降、訂定明確上班時間與加班費基準，補休使用期間也從15天延長為一年、減少寒暑假返校日數、獎金發放透明化，明訂年終與考核獎金發放方式、新聘教師資訊公開。

復興商工副校長劉聰明說，學校重視教師貢獻，唯有穩定的教師團隊，才能讓學生獲得最好的學習品質，學校願透過協約明確規範權責，讓教師無後顧之憂地專注於教育本質。

教育局代表指出，透過制度化協議確保教師權益，正是技職教育永續發展的重要基石，教育工作者權益受保障，方能全心投入教學與輔導。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法