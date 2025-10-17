為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市路燈管理仍採人工通報 議員質疑如何迎接AI時代

    2025/10/17 14:04 記者甘孟霖／台北報導
    台北市自柯市府時期設置智慧路燈。（資料照）

    台北市自柯市府時期設置智慧路燈。（資料照）

    推動智慧城市是台北市未來願景，不過台北市議員王欣儀指出，市府推動「智慧路燈」進展牛步、功能不足，路燈管理長期還是仰賴民眾、里長通報的舊模式，質疑如何面對AI時代到來？公園路燈工程管理處表示，正推動全面換裝燈具，降低故障率。

    王欣儀指出，柯市府時期推動智慧路燈計畫，預期應具備「人車流偵測」與「智能燈控」功能，並宣示「2021年路燈全面智慧化」，但多年推動下來成效有限。

    她指，公園處明年計畫將智慧路燈增設至1萬盞，設置地點從原本的住宅區移設到河濱與高架橋等空曠地區，理由是訊號較穩、民眾較少，須遠端監測；住宅區則會有里長或民眾通報。她說，訊號不穩是技術性問題，市府應該主動發現並立即處理，批評把住宅區路燈回報的責任丟給市民。

    王欣儀表示，目前全市路燈巡視與修繕管理員編制34位，但實際在職的卻只有24位，18萬盞路燈要靠20幾個人維護，怎麼可能顧得來？市府已經編列長達11年、近30億元預算，預計汰換北市15萬盞路燈，管理如果停留在人工查看、被動報修的舊模式，連最基本的智慧監測與巡查維護都做不好，如何能讓市民及產業相信台北真的已準備好迎接AI時代？

    公園處指出，目前設置5059盞智慧路燈，主要功能為遠端監控、路燈不亮自動回報，後續將以高架道路、河濱公園、山區道路等巡查不易地點為優先設置考量，預計設置1萬盞。未來若技術提升、價格降低，以及通訊品質提升，考量維護成本，會研議增設。

    針對人力不足問題，公園處表示將透過明年起全面更新燈具設備，降低故障率因應。

