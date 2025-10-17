長榮空服員猝死突顯職場「請假即懲罰」文化 代理教師工會籲教育部廢不合理規定

全國代理暨代課教師產業工會呼籲教育部應廢除不合理的教師請假規定。（資料照）

長榮空服員抱病上班後過世引發熱議，全國代理暨代課教師產業工會今天指出，這起悲劇突顯台灣職場普遍存在的「請假即懲罰」文化，不僅侵蝕勞工健康，也早已滲透教育現場，許多教師也不敢請假，呼籲教育部廢除不合理的懲罰性請假規定，同時為聲援勞工，也發起拒搭長榮航空。

工會表示，許多教師因排課困難、缺乏替課人力與僵化的人事制度，不敢請假。學校人事甚至向老師表明「代理教師無考績獎金，仍須考核；若事病假超過14天，就不能開立服務優良影響薪資提敘」。此外，家庭照顧假雖不列入事病假，卻會併入事假額度；生理假1年超過3天也會被計入病假。種種不合理規定，使照顧家人、身體不適、自然生理都可能被制度懲罰。

工會直指，教師荒、勞權低落、過勞文化，都是對請假的不信任文化。但請假不該被懲罰，健康不該被犧牲，呼籲勞動部與教育部正視此問題，全面檢討教師與公務體系的請假制度，重新檢視包括懲罰請假的規定是否合理；現行制度是否仍沿用過時考核邏輯；如何確保教師在身體不適時能安全休息、不擔心被影響考績或被同事非議等問題。

而針對長榮空服員死亡事件，工會理事長黃湘仙也表達，為聲援罹難空服員與所有面對同樣勞動壓迫的工作者，若長榮航空高層未合理處置此次事件，將率先抵制長榮航空，出國拒搭長榮航班，並呼籲教育人員與社會大眾共同響應抵制，以行動表達對勞動尊嚴的支持。

