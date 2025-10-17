苗栗大湖愛情產業活動首部曲24日登場 邀民眾種草莓送好禮

苗栗縣大湖地區，近年來有不少莓農改種植高架草莓，供遊客採摘。（資料照）

目前正值大湖草莓種植季節，苗栗縣大湖地區農會24日上午10點將在大湖酒莊前廣場，舉辦愛情產業活動首部曲-「草莓初綻」體驗，邀請民眾種下草莓苗，並將草莓苗帶回家，活動免費，當日參與體驗活動民眾，就有機會獲得住宿券等好禮。

大湖地區農會指出，往年莓農都在「白露」節氣時整地種草莓，經整地、作畦、植苗，定植莓苗後，接下來是灌溉，30到45天後，還要覆蓋帆布，以保持水份並避免雜草叢生。從定植日算起約70天，草莓就會開花，第1期鮮果最快在12月初上市；近年來有不少莓農改種植高架草莓。

大湖地區農會總幹事徐欽志表示，現在草莓尚未結果階段，體驗活動將安排草莓育苗觀察、插秧覆膜、灌溉施肥等流程體驗，讓參加者了解草莓成長過程；透過在地農村社區導覽，穿插客家文化故事、義和社區的漫遊老官道、地方傳統工藝體驗等內容，將草莓景致與在地風情結合，串起行銷與媒合平台，促進農民與消費者互動。

當日參與體驗活動民眾，更有機會獲得大湖酒莊草莓戀愛酒特別組、湖畔花時間溫泉民宿-雙人湖景溫泉套房2天1夜住宿券、山上種樹休閒農場-森居Glamping 1泊1食體驗券等精彩好禮。參加者除體驗種植草莓盆栽可以帶回家，另可獲得大湖酒莊禮品一份，名額有限，有興趣者可上網報名。

