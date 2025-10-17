為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗大湖愛情產業活動首部曲24日登場 邀民眾種草莓送好禮

    2025/10/17 13:45 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣大湖地區，近年來有不少莓農改種植高架草莓，供遊客採摘。（資料照）

    苗栗縣大湖地區，近年來有不少莓農改種植高架草莓，供遊客採摘。（資料照）

    目前正值大湖草莓種植季節，苗栗縣大湖地區農會24日上午10點將在大湖酒莊前廣場，舉辦愛情產業活動首部曲-「草莓初綻」體驗，邀請民眾種下草莓苗，並將草莓苗帶回家，活動免費，當日參與體驗活動民眾，就有機會獲得住宿券等好禮。

    大湖地區農會指出，往年莓農都在「白露」節氣時整地種草莓，經整地、作畦、植苗，定植莓苗後，接下來是灌溉，30到45天後，還要覆蓋帆布，以保持水份並避免雜草叢生。從定植日算起約70天，草莓就會開花，第1期鮮果最快在12月初上市；近年來有不少莓農改種植高架草莓。

    大湖地區農會總幹事徐欽志表示，現在草莓尚未結果階段，體驗活動將安排草莓育苗觀察、插秧覆膜、灌溉施肥等流程體驗，讓參加者了解草莓成長過程；透過在地農村社區導覽，穿插客家文化故事、義和社區的漫遊老官道、地方傳統工藝體驗等內容，將草莓景致與在地風情結合，串起行銷與媒合平台，促進農民與消費者互動。

    當日參與體驗活動民眾，更有機會獲得大湖酒莊草莓戀愛酒特別組、湖畔花時間溫泉民宿-雙人湖景溫泉套房2天1夜住宿券、山上種樹休閒農場-森居Glamping 1泊1食體驗券等精彩好禮。參加者除體驗種植草莓盆栽可以帶回家，另可獲得大湖酒莊禮品一份，名額有限，有興趣者可上網報名

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播