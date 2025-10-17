為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣推動自由遊戲 明後天在萬巒、高樹

    2025/10/17 14:07 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣推動自由遊戲行之有年，很受歡迎。（屏東縣政府提供）

    屏縣推動自由遊戲行之有年，很受歡迎。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府在各鄉鎮打造「遊戲城市」，除了共融公園等建設，也推動自由遊戲，期待孩子們可以打造屬於自己的快樂天地，讓每位兒童在自然與安全的環境中，隨時隨地盡情探索發揮創造力，今年自由遊戲共規劃7場「玩轉屏東．童享平權」活動，串聯全縣各鄉鎮，讓遊戲成為孩子成長的重要養分。

    屏縣府社會處表示，最新的自由遊戲場次明天（18日）、後天（19日）分別在萬巒金石咖啡休閒農場與高樹農業智慧學校舉辦。

    金石咖啡場以繽紛創意為主題，包含「小小藝術家」自由繪畫、「我是神射手」投擲挑戰及「撈撈樂」環保遊戲，讓孩子從色彩創作、專注投擲到生態觀察中，啟發創造力與環保意識。

    高樹農業智慧學校場則以「文化探索」為亮點，規劃「創意套圈圈」「手作紙箱區」「經典泡泡區」及「原民童玩體驗區」等關卡，融合手作、感官與文化元素，讓孩子動手、動腦又動心，感受在地智慧與玩樂魅力。活動透過多元遊戲設計，培養孩子的觀察力、協調力與想像力，讓遊戲成為學習的起點，也讓每位孩子在歡笑中綻放成長的光彩。

    自由遊戲在屏東行之有年，並非單純的娛樂，而是一種促進兒童身心發展的重要歷程，透過無框架、無競賽的遊戲環境，孩子得以在探索與嘗試錯誤中學會自我調整與合作，進而培養出創造力、問題解決力與社會互動能力，有興趣的民眾可上網報名，也可持續關注屏東縣政府社會處與各社會福利服務中心官網。

    自由遊戲在屏東行之有年，並非單純的娛樂，而是一種促進兒童身心發展的重要歷程。（屏東縣政府提供）

    自由遊戲在屏東行之有年，並非單純的娛樂，而是一種促進兒童身心發展的重要歷程。（屏東縣政府提供）

