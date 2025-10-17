台東縣長饒慶鈴參訪台灣設計展 王惠美親導覽 感受彰化煥然一新

彰化縣長王惠美向台東縣長饒慶鈴介紹設計展的文化特色。（記者張聰秋攝）

台東縣長饒慶鈴今天（16日）率領人事處長邱婉玲、副處長楊尚融及縣府團隊，前往彰化縣參訪「2025台灣設計展」，由彰化縣長王惠美親自導覽，一行人一路從小西商圈逛到縣立圖書館、藝術館、美術館及武德殿，兩位縣長邊走邊聊，感受設計如何讓地方煥然一新。

王惠美表示，感謝饒縣長帶隊蒞臨，台東在她帶領下觀光發展亮眼，是「五星級」的縣長典範。這次設計展橫跨彰化市、鹿港、田中、田尾4鄉鎮市，共15個展區，用設計打開彰化，也希望兩縣未來多交流，讓世界同時看見彰化與台東。

饒慶鈴說，「彰化真的變好多！」從建縣300年活動就看見地方轉型的力量，這次走訪更驚喜連連。她參觀小西商街活化成果、青年創意基地「N型未來學院」，大讚展現無限潛力，「行行出狀元」不只是口號，而是彰化的日常。

導覽途中，兩位縣長巧遇參訪的學童，孩子熱情喊「縣長好！」展露純真。饒慶鈴還在藝術館體驗互動裝置，把圖卡放上感應區，螢幕立刻綻放出五彩花朵，直呼「好神奇！」讚嘆彰化把文化、科技與創意完美融合，讓地方故事重新綻放。

台東縣府團隊今到彰化縣參觀台灣設計展，彰化熱情款待。（記者張聰秋攝）

台東縣長饒慶鈴（左）和彰化縣長王惠美（右）兩人一起參觀設計展，王惠美一路導覽。（記者張聰秋攝）

台東縣長饒慶鈴（右）和彰化縣長王惠美一路邊走邊看展，相談甚歡。（記者張聰秋攝）

台東縣長饒慶鈴（中）親身體驗互動設計的樂趣。（記者張聰秋攝）

