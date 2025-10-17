竹崎高中廁所全面升級 學生笑稱「學習動力從舒適廁所開始」

嘉義縣竹崎高中廁所全面升級，整潔明亮。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣立竹崎高中持續深化「全人適性幸福溫馨學園」的願景，其中備受師生期盼的老舊廁所更新，前後耗時5年，終在日前迎來6棟建物、共50間廁所全數翻新，「五星級」衛生空間讓師生相當有感，學生們打趣說「每天學習動力就從舒適的廁所開始」。

校長蘇淵源指出，竹中這幾年持續向中央爭取經費，推動老舊廁所更新工程，行政團隊與總務處同仁克服了疫情、缺工、缺料等種種困難，最終完成包括A棟教學大樓、勁竹館、女宿「雅竹居」以及壓軸的成竹樓等6棟建物廁所的整修，總計完成男廁15間、女廁18間、無障礙廁所12間、淋浴間5間，合計50間的現代化廁所。

請繼續往下閱讀...

蘇淵源表示，最新落成的成竹樓3、4樓廁所，遵循整修工程的核心設計理念「明亮、通風、無障礙、綠意、現代感」，顛覆過去對於校園廁所老舊的刻板印象，打造成讓人感到舒心、溫馨的角落。 同時追求安全與友善環境， 新增符合法規標準的無障礙廁所，並設置性別友善廁所，展現校園對多元性的尊重與包容。

蘇淵源強調，廁所是師生在校園生活中使用頻率極高的空間，其乾淨與舒適程度，直接影響學生的身心健康與學習心情。全面煥新的廁所不僅是環境衛生的大躍進，更代表著竹中在教育場域的人文關懷與細膩考量。未來也將持續投入資源維護與更新，讓竹中學子在一個兼具安全、舒適、美學與溫度的環境中，持續成長、卓然有成。

嘉義縣竹崎高中廁所舒適感十足。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣竹崎高中廁所整潔明亮。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣竹崎高中全新的無障礙廁所。（記者蔡宗勳攝）

竹崎高中笑稱「每天學習動力就從舒適的廁所開始」。（記者蔡宗勳攝）

