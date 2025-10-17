為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    政大推「租金行情地圖」 獲亞洲科技卓越獎肯定

    2025/10/17 13:29 記者楊綿傑／台北報導
    政大不動產研究中心開發的「租金行情地圖」，獲2025亞洲科技卓越獎房產科技大獎。（政大提供）

    政大不動產研究中心開發的「租金行情地圖」，獲2025亞洲科技卓越獎房產科技大獎。（政大提供）

    政治大學不動產研究中心以學術研究結合科技應用，推動租賃市場資訊透明化，與永慶房產集團合作開發的「政大永慶租金行情地圖」，榮獲2025年「亞洲科技卓越獎」房產科技大獎。校方表示，此項殊榮彰顯政大在不動產科技與數據治理領域的研究成果，更展現大學以知識實踐社會責任的具體行動。

    「政大永慶租金行情地圖」整合全台7大都會區超過百萬筆租賃資料，結合政府實價登錄與公開租屋平台資訊，提供「租金行情＋租案查詢」一站式服務。透過動態圖像化呈現與四分位數分析模式，使用者可清楚比較不同行政區的租金結構與變化趨勢，讓租客、屋主與政策制定者能以科學數據掌握市場狀況。

    政大社科院院長楊婉瑩指出，透過跨領域合作，將研究成果具體轉化為社會可用的資訊工具，正是大學社會責任的最佳實踐。「租金行情地圖」讓租客、屋主與政策制定者能以客觀資料理解市場結構，這樣的研究不僅提升公共決策的依據，也促進市場秩序與社會信任的建立。

    政大不動產研究中心主任楊松齡表示，台灣約有300萬人居住於租屋市場，資訊不對稱問題長期存在。該地圖整合政府實價登錄資料、公開租賃資訊與市場數據，並分析呈現不同房型、區域與租金分布，成為全台最具代表性的租賃市場資料平台之一。未來中心將持續推動AI估價模型、實價登錄地政資料庫與TOD區域研究等專案，深化不動產大數據的政策應用價值。

    政大地政系助理教授江穎慧指出，租金地圖研究是參考法國、英國政府提升租金資訊透明化的經驗，以「四分位數分析」取代傳統平均數統計，不僅能揭示租金的高低落差，也能更準確反映不同住宅類型與區域之間的市場結構差異。透過這樣的數據視角，學者能更全面分析租金分布與趨勢變化；租屋族也能根據區段行情做出更理性的租賃決策。

