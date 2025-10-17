台南永康東橋10/18起萬聖節踩街 7路段交管

市圖新總館周邊將舉辦萬聖節大型踩街活動，警方公布交通管制路段。（永康警分局提供）

台南永康區公所結合地方商圈舉辦的「東橋小小孩不給糖就搗蛋」萬聖節活動，訂於本月18日起在市立圖書館新總館周邊登場，預估湧入數以萬計的人潮，屆時恐造成車流壅塞，警方今天先公布7處交通管制路段，籲請民眾提前規劃改道，避免耽誤行程。

活動為期2天，管制時間為每日中午12點起，直到晚間10點，受影響路段有7處，包含康橋大道、東橋九路、東橋十一路的全段，以及東橋六街（東橋七路至東橋九路）、東橋八街（東橋七路至康橋大道）、東橋十街（東橋七路至康橋大道）與東橋十二街（東橋七路至康橋大道）等。

永康分局也將於6處重要路口安排警力疏導交通，包含東橋七路與十街、十二街，以及東橋十街與十一路（總圖停車場出入口）、東橋九路與八街、東橋七路與八街、六街等。

活動期間，永康分局門口也會將舉辦「小小警察」體驗活動，設有交通安全與反詐騙宣導攤位，並擺放大型玩偶供民眾拍照，孩子們可穿上波麗士制服領糖果，增添節日氣氛。

永康分局長洪宏榮呼籲，民眾應配合現場員警及義交人員指示，切勿違規停車，以維護活動安全與交通順暢。

市圖新總館周邊將舉辦萬聖節大型踩街活動，警方會同相關單位進行場勘。（永康警分局提供）

