傻眼！高雄連鎖咖啡「送顆粒」 咬起來「脆脆的」竟是乾燥劑

民眾買了榛果可可飲，吃到顆粒異物竟是乾燥劑。（擷取自threads@pigpig1011）

高雄有消費者昨（16）日到季洋莊園咖啡苓雅廣州店點了1杯法芙娜榛果可可，入口時喝到脆脆的東西，以為是榛果就吞了下去，但是因為沒味道，越想越不對，吐出來看到竟是乾燥劑的透明顆粒，店家雖致歉，並說Google知識無毒，要消費者若有異樣記得就醫，對此，衛生局將依法對業者裁罰6萬元以上。

對於業者飲料出現異物，高雄市衛生局今（17）日上午前往店家稽查，業者表示已接獲民眾反映販售產品內有異物，坦承為店內保鮮盒裝可可粉乾燥劑包破損導致，經發現後該罐可可粉已全數丟棄，目前未販售可可粉相關飲品，衛生局將依據「食品安全衛生管理法」裁罰6萬元以上罰鍰。

此外，衛生局另查察作業場所，於備製流程中未有防止交叉污染之措施等缺失，已責令業者限期改善，屆期未改善可開罰6萬元以上罰鍰。

業者獲知後，告知Google知識說乾燥劑無毒，但有異樣建議就醫。（擷取自threads@pigpig1011）

衛生局人員前往咖啡吧稽查。（高雄市衛生局提供）

