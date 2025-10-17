澎管處「隘門沙灘服務設施」 獲「公共工程類」金質獎及全國首獎

隘門服務設施，榮獲國家建築金質獎及全國首獎。（澎管處提供）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處興辦的公共建設再獲肯定，第27屆國家建築金質獎頒獎典禮，澎管處「隘門沙灘服務設施」榮獲公共工程類/建築工程組-休閒文教「金質獎」，更一舉奪得「全國首獎」肯定。

澎管處基於隘門沙灘為澎湖地區最長的金黃色貝殼海灘，且為期結合海灣、黃金沙灘之地景，打造成具在地特色的國際性景區。因此自2021年將隘門沙灘景區納入「觀光前瞻建設計畫」，除藉由融入濱海景色之「馬鞍藤」意象造型建築為發想，呼應藍海白沙色調設計，設置賣店、遊憩服務設施，並搭配步道，融入在地周邊特殊地景，打造指標性的海灣旅遊廊帶。

澎管處表示，隘門景點設施經於2024年完工啓用，目前已分別委由民間廠商經營，提供遊客完善的旅遊服務及體驗。更以「黃金海岸」、「壯闊地景」、「藝文展演」及「沙灘體驗」等特色，於2025年首度策辦「2025澎湖國際沙灘狂想曲」系列活動，聚焦成為吸引遊客喜愛到訪的景點。

澎管處表示，對於往後景區的建設內涵，亦將持續因應永續綠色、低碳淨零，以及ESG趨勢，結合在地自然、人文景觀，營造遊憩特色，提供優質的服務，進一步增加國際能見度，推動澎湖成為吸引國內外旅客的旅遊勝地。

國家建築金質獎頒獎典禮，澎管處隘門服務設施大放異彩。（澎管處提供）

