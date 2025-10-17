公私協力打造愛馬仕橘候車亭 等車民眾讚：太美了

基隆市第9座公私協力候車亭的德安路口候車亭今天啟用，全新的愛馬仕橘或i phone橘為主視覺的候車亭，讓民眾讚嘆不已。（記者俞肇福攝）

以愛馬仕橘為主視覺的基隆市政府第9座公車候車亭，再度讓人眼睛一亮。基隆市政府攜手潤隆建設打造德安路口候車亭，今天（17日）上午於德安路口啟用；這座結合設計美學與城市溫度的候車亭，以鮮明橘色為主視覺、搭配立體球燈造型，為中山區帶來煥然一新的亮點空間。躬逢其盛民眾受訪時說，「這候車亭太美了」、「愛馬仕包包買不起，這裡拍照總可以」！讓一旁等車的民眾笑翻。

德安路與復興路交叉路口的新橫濱社區，位於復興路上的候車處沒有雨遮，前議長、中山區市議員宋瑋莉於2024年辦理會勘，希望市府打造可以遮風避雨的風雨長廊，以免10月吹起東北季風，候車民眾在淒風苦雨中等候公車或國光客運1813D；促成興建新橫濱大型社區的潤隆建設參與興建。

請繼續往下閱讀...

基隆市副市長邱佩琳說，市府邀請設計公司參與，導入美學思維，歷經近一年的反覆溝通修改，從主視覺到整體造型、行進動線乃至照明設計；她笑說，古人說懷胎10月生下小孩，第9座候車亭歷時1年半時間，愛馬仕橘的整體主視覺，搭配橘色系照明燈，符合她打造候車亭的初衷，點一盞燈給夜歸的人。

潤隆建設總經理林暐鈞說，誠如邱副市長所說，這座候車亭從當初的風雨走廊變成今天的候車亭完工，相關溝通繁雜瑣碎過程與第一次完工後再打掉重練，才有最終呈現在民眾眼前的「安全舒適與美感兼具」的候車亭。

基隆市議長童子瑋秘書余秉彧說，每個到台北讀書或工作的通勤族，耗費很長通勤時間的記憶，如果他當時晚上10點多回到基隆時，也能有這樣一座溫暖的候車亭，相信會感覺基隆是很溫暖的城市。

副議長楊秀玉說，謝謝市府企業公私協力，打造這座愛馬仕橘或是i PHONE17橘的候車亭，她常說「人在公門好修行」，基隆市議會將督促市府，讓基隆變得更好。

