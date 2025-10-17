新北「TOD3.0」三階都市計畫案審議通過 預計年底實施

新北「TOD3.0」三階都市計畫案於今（17）日審議通過，預計於今年底前發布實施。圖為TOD3.0增額容積66處適用場站分布圖。（新北市城鄉局提供）

新北市許多軌道建設持續推動中，城鄉發展局長黃國峰指出，新北自2019年起推動大眾運輸導向型發展（TOD）至今，並持續檢討，「TOD3.0」三階都市計畫案於今（17）日經新北市都市計畫委員會第178次會議審議通過，預計於今年底前發布實施；這次因應捷運汐東線開工、三鶯線即將通車檢討適用範圍，除新增9處場站、整併已發布實施1處的浮洲車站，總計增額容積適用場站達66站，更變重點也包括打造人行都市。

黃國峰說，市府已透過TOD增加約4216坪多元公益設施，包含社會住宅、公共托育中心、身障日照中心等，並於捷運場站周邊增加公共汽、機停車位約1182格，另收取增額容積代金計約157億元，用於捷運、停車場、社宅及公益設施建設利用。

黃國峰指出，TOD3.0仍延續第一、二階段的場站篩選原則，新增9處分別為環狀線（南北環）Y05站、Y22站、新北樹林線LG09站、LG12站、汐止東湖線SB11站、SB12站、SB13站、SB15站、三鶯線鶯桃福德站，預計今年底前發布實施。

城鄉局補充，這次TOD3.0變更重點除了打造人行友善城市，也將淨零碳排政策納入土管規定，包括取得低碳與建築能效標示、法定車位30%作為充電停車位等，並為打造捷運周邊友善人行環境，鼓勵商業區採「頂蓋型沿街步道式開放空間」規劃，市府將給予免計建蔽容積獎勵。

