翡翠水庫曾裝滿泥水？翡管局：啟用以來「從未出現」

針對昨（16）日有媒體報導「翡翠水庫曾裝滿泥水？烏來攔砂大壩重建守護翡翠水庫」，台北翡翠水庫管理局今（17）日澄清指出，翡翠水庫自啟用以來，從未出現「泥水充滿」情形，水庫營運管理，定期清淤庫區及水質監測，結果均符合飲用水原水標準，供水安全穩定。

台北翡翠水庫管理局表示，有關指稱「烏來攔砂大壩」，並非位於翡翠水庫上游，也不屬於翡翠水庫集水區範圍內，其重建工程效益與翡翠水庫並無直接關聯，翡翠水庫位於新店溪上游的「北勢溪」，而該設施係屬新店溪上游「南勢溪」之防砂工程，兩者分屬不同集水區流域。

台北翡翠水庫管理局說明，翡翠水庫自啟用以來，從未出現「泥水充滿」情形。水庫營運管理，定期進行庫區清淤及水質監測，結果均符合飲用水原水標準，供水安全穩定無虞，且環境部113年、114年連續兩年公布，翡翠水庫水質檢測結果，為「貧養」等級之優良水質，無優養化現象，是全國水質最佳的水庫。

