雲縣獨有10天連假爆出國潮 網友：日本會成為雲林同鄉「會」？

雲林獨有10天連假，不少民眾前往日本、韓國旅遊。（擷圖自Threads）

配合全國運動會10月18日至23日舉行，雲林縣全縣197所學校師生今（17）日起連休10天，這2天有不少民眾網路社群PO文，指不少雲林民眾出國訊息，甚至連縣內銀行的日圓、韓元都被兌換完，還有網友笑說，日本會不會成為雲林同鄉會？

配合全運會舉辦，雲林縣高中、國中及小學在10月20日至24日停課5天，另10月25日為台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日，適逢週六全國在24日補假，雲林則提早在今天提早補假，加上18、19週六、週日，共計有10天連假。

趁著這個獨有的連假，不少家長把今年的特休假排在這幾天，安排孩子出國，日本、韓國成為最佳選擇，有老師PO文說，因為10天連假昨天放學時學生超開心，大家要去哪裡玩？聽說好多雲林人要去日本，日本熱門區會不會都是雲林人！還有人說，日本會成為雲林同鄉會嗎？

另網友表示，昨天上午去銀行換日幣，發現很多人要換日圓、韓元，有人住家附近的銀行日幣都被兌換完了，趕到外地兌換，台灣銀行虎尾分行甚至張貼公告，指分行韓元、日圓現鈔都已售罄。

有民眾也發現，因為雲林人這10天的出國潮，下週到日本的機票變貴了，有同事年初買到大阪機票約1.1萬元，最近查詢要2.5萬元。

不過也有人因連休10天心情沉重，有補習班老師PO文，因有很多學生請假，每個同事心情超崩潰，再來要補課補到內心在尖叫；另有人因同事請假帶孩子，憂心職代工作做不完。

全運會在雲林10月18日下午開幕，開幕表演、選手之夜節目精彩、卡司陣容堅強，雲林縣長張麗善邀請全國民眾共襄盛舉。

114全運會在雲林10月18日開幕，雲林縣府邀請大家踴躍參加。（雲林縣府提供）

