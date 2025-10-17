揭兒托法出現「天外飛來的神祕條文」？王婉瑜喊話衛福部

王婉瑜。（資料照）

近期虐待兒童案件頻傳，時代力量黨主席王婉諭今指出，立法院昨日審查「兒童托育服務法」草案，過程中卻出現「天外飛來的神祕條文」，幸好民進黨立委林淑芬當場察覺異狀大喊「這是什麼碗糕！」事件才因此曝光，衛福部現場回覆說法「曾經評估過，應該是不小心貼錯」，王婉瑜則喊話希望衛福部說明清楚、講明白。

「天外飛來的神祕條文」，王婉諭今日於臉書粉專發文提及，昨天立法院裡發生了一件極為離奇的事。衛環委員會，正在逐條審查《兒童托育服務法》。由於包含「監管雲」在內的爭議條文已討論過，昨天的審查速度非常快，一天就通過了三十多條，終於完成第一輪的委員會初審。然而，就在這樣的過程中，竟突然出現一條內容非常離譜、差一點就被偷渡塞進法案裡的條文。幸好林淑芬委員當場察覺異狀大喊：「這是什麼碗糕！」整件事才因此曝光。

請繼續往下閱讀...

王婉諭接著說，簡單介紹一下立法院委員會審查法案的流程。在「逐條審查」階段，委員會會把行政院版本、各委員與黨團的版本並列討論。為了方便比較，通常會在大螢幕上列出條文對照表，讓大家逐字修正，等到全場都確認文字內容沒有爭議，召委才會宣布通過。因為條文裡的每一個字，都可能影響實際執行的範圍與責任，所以這個階段的確認非常重要。

話鋒一轉，但是，昨天審查到第50條時，螢幕上突然出現一條事前從未出現在任何版本中的條文。條文內容是這樣寫的：「直轄市、縣（市）主管機關依前項令其暫停托育服務，經調查認定其未違反第46條第1項所定違法情事者，托育機構及居家托育人員所受之損失，得向直轄市、縣（市）主管機關請求合理之補償。」意思是：如果托嬰中心因疑似兒虐或違法情況被政府勒令暫時停業，事後證實並無違法，政府就必須賠償業者。​​看起來像是要「補償冤枉被停業的業者」，但其實問題很大。

王婉諭分析，這樣的條文有2個嚴重問題。首先，當政府在第一時間勒令短暫停業，往往是為了保護孩子、避免壓力擴散、確保蒐證完整。這是合理且必要的保護程序。再者，即使最後調查結果「查無違法」，也不代表完全沒有疏失或需要改進的地方。如果業者可以用「無違法」為由要求補償，將造成極大的寒蟬效應，第一線公務員可能會擔心：「萬一我誤判，政府要賠錢嗎？」

這樣的壓力，會讓公務員不敢介入、不敢停業，延誤孩子獲得保護的黃金時間。更嚴重的是，這種條文顛覆了現行法規與《國家賠償法》的精神。依法行政若有「過失」才應賠償，而非「依法執法」也要賠。這形同在懲罰那些願意為孩子出手的公務員。

王婉諭直指，「所以，這種離譜的條文到底是怎麼出現的？」根據現場紀錄，這條文在一開始審查時完全不存在，卻在中途突然「空降」到螢幕上。林淑芬委員火速察覺，大喊：「這是什麼碗糕！」召委劉建國也一頭霧水，質疑衛福部怎麼會提出這種構想，甚至懷疑有人想趁亂偷渡。衛福部現場的說法是：「我們以前曾經有評估過，應該是不小心貼錯。」

王婉諭坦言，但我在立法院旁聽過無數次審查，從沒見過這麼離奇的情況。一條不存在於任何版本的條文，怎麼可能「不小心貼錯」？這樣的說法，根本難以讓人信服。那麼，誰會從這條文中得利？答案其實不難猜：業者。

王婉諭認為，對托嬰中心或居家托育人員來說，一旦被主管機關勒令暫停服務，即使只有幾天，也可能造成巨大經濟損失。能理解他們的焦慮，但這樣的條文，卻完全背離依法行政的原則。如果為了保護業者，讓政府綁手綁腳，最終承擔代價的，會是孩子。

王婉諭最後說，整個《兒童托育服務法》從審查開始，就充滿了業者團體介入、施壓、阻撓的陰影。這起「條文憑空出現」的事件，更讓人懷疑：衛福部是否在業者壓力之下，試圖偷偷放入有利條文？衛福部，必須向立法院、向所有關心孩子安全的家長們，說清楚、講明白！

民進黨立委林淑芬。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法