「神隱」多日徐榛蔚終於現身了！偕劉世芳大全國小視察災後復原情形

內政部長劉世芳（右一）與花蓮縣長徐榛蔚（左一）一同視察大全國小。（民眾提供）

被指「神隱」多日的花蓮縣長徐榛蔚今早8時現身光復災區縣府指揮所，接著前往大全國小訪視時與內政部長劉世芳碰面，雙方討論垂直疏散也訪視災民了解其所需。

今早中央前進協調所在召開記者會時，劉、徐二人都在大全國小視察災後復原狀況，有農民詢問劉世芳自己的農田、機具皆埋於泥沙，劉在確認老農仍想耕作後表示，未來會對田地進行土地改良，要農民放心。劉、徐二人不時交談，交換心得，劉世芳還對徐說「辛苦了，這段期間大家都要努力防颱」。

請繼續往下閱讀...

對於外界質疑「神隱」，徐榛蔚說，期間都有與總協調官開會，溝通與救災都有如期進行。徐榛蔚說，今天一早先去佛祖街視察排水，謝謝總協調官對沙包佈建很多，大家都在做防颱準備，但就撤離避難部分總協調官與公所都建議加入垂直避難，縣府尊重也會協助，但縣府還是堅持依親與收容（不垂直避難），認為此舉才能避免傷亡。

劉世芳表示，就所得資訊顯示，垂直避難的確是有效，之所以仍然會發生許多問題就在於「沒有徹底執行」，有老人家明明上了三樓還跑回一樓才發生不幸，自己對總協調官季連成很有信心，相信明天演練後能為此地居民帶來信心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法