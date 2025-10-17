為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部媒宣費遭刪1600萬 石崇良：會善用預算照顧70萬獨居長者

    2025/10/17 13:09 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部媒宣費遭刪1600萬元，衛福部長石崇良表示，會善用有限預算，讓全台約70萬名獨居長者獲得應有照顧。（記者邱芷柔攝）

    韌性特別預算全案預計今（17日）三讀，其中民眾黨團質疑勞動部與衛福部「偷渡」高額媒宣費，提案刪減，衛福部部分遭刪1600萬元。對此衛福部長石崇良回應，會善用有限預算，讓全台約70萬名獨居長者獲得應有照顧。

    石崇良今天中午出席醫師公會全聯會「醫療界賑災募款分享記者會」，會前接受媒體聯訪時表示，這次特別預算的三大重點包括，補充健保基金、提高弱勢族群生活補助，及強化獨居長者服務。針對獨居老人，衛福部規劃在2年內完成全台訪視與資源連結，提供送餐、緊急救援裝置等協助。

    石崇良說，獨居長者與一般族群不同，難以透過電視或網路宣導接收到資訊，因此必須投入更多在地通路與社區宣導，才能讓長輩知道資源在哪裡、怎麼獲得協助，這是編列媒宣費的主要原因。

    石崇良也進一步說明，原本編列3200萬元媒宣費，民眾黨團認為過高、因此刪減2600萬元，不過經衛福部與黃國昌、陳昭姿等委員溝通，說明這項計畫具特殊性，且與公務預算並無重疊後，最終協商改刪1600萬元。

    他強調，在有限的預算之下，衛福部會盡力把每一分錢都用在正確的地方，讓獨居長者得到好的照顧。至於被刪減的部分是否會影響執行？石崇良說，衛福部會調整做法、加強連結地方資源，若仍有不足，也會從公務預算中挪用支應。

