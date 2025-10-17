淡江大橋拚明年5月通車 新北交通局規劃3條公車路線

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋預計明年5月通車，大眾運輸部分，市府交通局規劃2條快線及1條淡水八里觀光公車，串聯淡水、八里與桃園機場、板橋市區。（新北市交通局提供）

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋預計明年5月通車，大眾運輸部分，市府交通局規劃2條快線及1條淡水八里觀光公車，串聯淡水、八里與桃園機場、板橋市區。

交通局運輸管理科長林詩欽說，3條新公車路線仍在審查階段，交通局將持續蒐集民眾意見，並與客運業者研議，通車後將依據各站上下車人次、行駛時間、搭乘頻率等營運數據、民眾回饋滾動式檢討與調整路線，並會依淡江大橋通車後實際需求持續加強既有市區公車服務。

請繼續往下閱讀...

林詩欽表示，「桃園機場快線」開通後，北海岸地區民眾可自淡水跨越淡江大橋，更快速到達桃園機場，同時也以淡水捷運站為主要轉乘節點，方便旅客轉乘捷運及現有的67條公車路線；「板橋快線」則是旨在服務通勤族需求，透過淡江大橋，可分流現有947線公車的通勤人潮，由淡海新市鎮經沙崙路直上淡江大橋，沿途搭載八里端乘客往返板橋區。

此外，林詩欽說，「淡水–八里觀光公車」路線規劃行駛淡江大橋往來淡水、八里，並停靠觀光景點及兩端渡船頭，未來將規劃與觀光結合，推行水陸聯運、一日券等套票，減少湧入觀光區的私人運具量，充分運用淡江大橋優勢，提升觀光遊憩便利性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法