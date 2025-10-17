新北板橋新府路、中山路一段路口標線未復舊 用路人心驚驚

新北市板橋區新府路與中山路一段交叉路口施工後路面標線尚未復舊，養工處指出，道路行穿線會於夜間接續施工，白天會請人員引導行人通行。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區新府路與中山路一段交叉路口行人量多，原劃設行人專用時相標線，另有行穿線、機車待轉區等標線，今（17）日用路人、行人發現路面重新刨鋪，標線卻沒有復舊。新北市府養護工程處指出，市府周邊多條道路進行銑鋪工程，晚間進行施工，因範圍較大尚未銑鋪完成，將會先劃設車道線、停等線，道路行穿線會於夜間接續施工，白天會請人員引導行人通行。

新府路與中山路交叉路口旁有新北市府、稅捐稽徵處、小遠百、板橋車站地下道路面出口與許多商辦，行人眾多，平日也有一定的車流量，然而標線尚未復舊，讓用路人、行人不免有些遲疑，機車騎士憑記憶駛進待轉區原有位置後也不禁左右張望。

養工處說明，市府周邊道路新站路、新府路、中山路一段銑鋪工程，施工時間從15日至17每晚10點至隔日清晨6點，這次施工範圍較大，因此尚未銑鋪完成，考量道路通行使用，將會先劃設車道線與停等線，剩餘道路行穿線將會於夜間接續施工，白天會請交維人員於路口加強行人通行引導。

新北市板橋區新府路與中山路一段交叉路口施工後路面標線尚未復舊，養工處指出，道路行穿線會於夜間接續施工，白天會請人員引導行人通行。圖為過往畫面。（記者黃子暘攝，資料照）

